說一口好菜 徵集創意演講小廚神

李娜亞帶領北加州中文學校聯合會幹部，身穿代表各式美食服裝、手持料理鍋鏟，邀請學員參賽。（記者孫愛薇／攝影）

中華民國 僑務委員會贊助、推動正體漢字文化節系列活動，由北加州 中文學校聯合會主辦，將舉行「說一口好菜」小廚神創意演講比賽，邀請北加 州僑校與華語文中心學員演講創意飆菜色，用語言表演方式呈現台灣豐富的菜餚。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞，希望有一個舞台施展學員語言學習的成果，藉由這個機會讓學員跟家長討教料理方式，在快樂的氛圍當中學習語言。希望學員能讓評審老師帶來驚喜創意，「發揮你的想像力，除了個人組外還有親子組，還有外國朋友的加入」。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑說，演講比賽希望結合海外僑社組織，推廣正體漢字之美，體會正體漢字的優美語背後的意義，藉由中文的發揮說一口好菜介紹菜品烹飪技巧，活靈活現重現菜色，邀請北加州僑校同學與台灣華語文中心的學員們參與。

即日起可以上北加州中文學校聯合會官網報名，直至12月7日報名截止。

比賽將分成六組，除了各年級分組外，還有華語文中心的外國學員。主辦單位提醒，示範烹飪時不能開火，內容可以用主持、模仿、聊天與各種創意表達，最高獎金有100美元禮卡，即便未入圍也有勇氣獎狀與參加獎一份，賽後後還有「網路最佳人氣獎」投票環節。