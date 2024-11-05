陸新銳導演盧鋅浩看好AI影視商機

盧鋅浩在短片「定向」放映會後，回應觀眾提問。（受訪者提供）

隨著人工智慧（AI ）崛起，各行各業正迎來深刻的變革，電影行業也不例外。在好萊塢打拚的新生代中國導演編劇盧鋅浩（Xinhao Lu），接受本報專訪時表示，他十分看好灣區在科技創新方面的優勢，認為這裡有機會孕育出一個全新的電影產業體系。

盧鋅浩來自中國廣東，2020年從天津財經大學畢業後，進入全美排名第一的美國電影學院（American Film InstituteConservatory）導演系研究所。他的電影通常包含細膩的人類情感和不尋常的人物關係，關注社會不平等或荒誕事件，尤其是華人 在美國的經歷。

盧鋅浩的最新作品「定向」（Deep Into the Forest）在2024年翠貝卡電影節（Tribeca Festival）和第9屆CAA莫比烏斯展映中（CAA Moebius Film Festival）展映，獲得了第57屆休斯頓國際電影節（WorldFest-Houston Internarional Film Festival）的白金雷米獎。

盧鋅浩表示，因為來自中國，他對華裔新老移民這個群體有很強的共情和認同感，自覺有責任和義務講述華人的故事。「我想要關切他們都在思考什麼、經歷什麼，」他說。

近些年有關亞裔 題材的影劇愈來愈多，但在盧鋅浩看來，距離真正的「亞裔崛起」還有很長的路要走。不過，隨著中國「短劇」出海，華裔電影人已經佔領了這條嶄新的賽道，並成為短劇行業的主流。在拍電影之餘也涉足短劇的盧鋅浩為此感到驕傲，他今年拍攝的短劇「My Accidental Alpha′s Desire」全網觀看量已超過400萬。盧鋅浩表示，短劇劇組的主要職業都是華人，投資方考慮迎合美國市場會要求主演是白人，但他也都盡可能安排角色給華人演員。

盧鋅浩也提到，作為世界電影中心的好萊塢，面臨市場飽和、競爭激烈、拍攝成本上漲的問題。產業已出現流失，目的地包括亞特蘭大。

另一方面，隨著人工智慧AI發展，勢必會給影視行業帶來重大變革。盧鋅浩分析，AI將首先影響影視特效，新的創作形式也可能應運而生。但AI一時還無法代替人類創作劇本，「因為AI現在還不能理解人的情感。而情感是電影中最重要」。

盧鋅浩指出，許多年電影人都期待AI為行業注入新的血液。例如他入圍的翠貝卡電影節今年就推出了與OPAN AI的合作項目。而灣區背靠大科技公司，極有可能推動電影向全新的方向發展，並吸引一批電影人。