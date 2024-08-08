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聖縣拚減碳 捐1400萬磅富餘食品

記者徐蓓蓓╱聖荷西市報導
2023年聖塔克拉拉縣的食物再利用，相當於減少了1萬8000頓的二氧化碳排放，等同於一年中公路上少了4000輛汽車。（取自Food Recovery Initiative網站）
2023年聖塔克拉拉縣的食物再利用，相當於減少了1萬8000頓的二氧化碳排放，等同於一年中公路上少了4000輛汽車。（取自Food Recovery Initiative網站）

加州立法機構通過增加食品供給、減少溫室氣體排放的新法施行的第2年，即2023年，聖塔克拉拉縣的食品行業捐贈了超過1160萬份餐食，總計超過1400萬磅的富餘食物。共有超過65間食品公益組織參與了此項活動。這些組織機構的成員從本地商家收集食物，然後在社區成員、宗教組織、長者公寓和可負擔房屋等的幫助下，分發給需要的民眾。

在SB 1383法案之下，2023年捐贈的食物數量比前一年增長了20%。主要原因是商家都拓展了相應的項目來更好地遵從法規。從2022年開始，從食品服務商，批發商，經銷商以及大型食雜店都必須合規。2024年還進一步擴大了這一法條適用的範圍。

南灣居民余小姐，希望鼓勵癌症痊癒的母親多走出家門，周末會陪母親一起參加回收食品的分發工作。起初她並不了解食品回收計畫，以為是超市捐出來的過期食品。結果參加義工活動後發現很多都是沒有過期，且包裝完好的正品。作為義工，她們的任務就是要挑出破損和壞掉的食物，確保送出的都是可以食用的食品。

余小姐說，自己沒有想到超市會多下來這麼多食物。如果只是隨便扔掉真的很可惜。這個再利用計畫，可以減少浪費，又能幫助到別人，她和母親都很認同。

聖塔克拉拉縣議會副主席李洲曉（Otto Lee)表示：「這一項目在滿足緊急食品短缺需求方面是持續雙贏的，也是環保處理食品垃圾的長久之計。」他希望本地的成功經驗可以成為全美的模範。

李洲曉指出，將覆蓋範圍擴大到餐館、設施和其他活動場地，可以為需要的民眾提供更多餐食，也可以幫助這些地方更好地管理自己的產出。

矽谷研究院提供的數字顯示，捐贈的富餘食物增加了29%的聖塔克拉拉縣食品不足居民的食物供給。減少填埋垃圾中的可食用食物數量，可以減少食物垃圾產生的溫室氣體甲烷，有利氣候。去年聖縣的食物再利用相當於減少了1萬8000頓的二氧化碳排放，等同於1年中公路上少了4000輛汽車。

加州 癌症 矽谷

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