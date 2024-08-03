競選舊金山第3區市議員 李爾德：已準備充足

李爾德表示，為競選第三區市議員，他已準備充足。（記者李怡/攝影）

舊金山 第三區市議員候選人李爾德(Danny Sauter) 2日表示，他的競選籌款活動已結束，捐款活動得到第三區居民的踴躍支持。

李爾德表示，他的競選活動共籌集了33萬6848 元。從舊金山居民中籌得得資金，比其他候選人多了74%。這證明他過去10年作為第三區社區組織者的貢獻。目前正在組建一個聯盟，為城市良好的建設努力。

李爾德的競選得到了加州財長 Fiona Ma、州參議員 Scott Wiener、市議員Matt Dorsey、縣警察局局長Paul Miyamoto、 舊金山民主黨主席湯曉慧和數十位社區領袖的支持。

李爾德近十年深耕第三區社區公共服務，目前是鄰裡協會董事會成員。創建了北岸區農貿市場、獲得支持小型企業的撥款、支持數百套新住房以及組織公共安全市政社區會議。

李爾德是居住在北岸區的租客 ，同時是一位區內的資深社區組織者。他表示，自己如果成為市議員，在打造一個更安全的社區方面，將聘請更多應急人員，尤其是精通華語的警察。他還將擴展舊金山警局的仇恨犯罪小組，以積極打擊仇恨犯罪和針對長者的犯罪。

李爾德自己作為租客，表示將繼續致力保護租客的權益，增加第三區內可負擔房屋的數量和長者公寓的數量。

李爾德已在舊金山城市學院學習中文五年，可講廣東話。他一直積極參與亞裔 社區的事務，並堅決反對針對亞裔的仇視行為。