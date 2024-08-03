又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

據舊金山紀事報報導，雪佛龍（Chevron）周五宣布，在灣區運營145年後，計畫將公司總部從聖拉蒙（San Ramon）遷至休士頓 ，成為加州 最新一家遷往德州 的企業巨頭。

這家價值2860億元的石油和天然氣巨頭將於2025年1月1日搬遷，董事長兼執行長沃斯（Mike Wirth）和副董事長尼爾森（Mark Nelson）將遷往德克薩斯州，以便與其他高階主管、員工和合作夥伴「更好地協作和互動」。

雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州，但位於東灣的雪佛龍煉油廠不會關閉，仍會持續運作。（翻攝自Google Map）

雪佛龍表示：「預計未來五年內所有公司職能將從聖拉蒙遷移到休斯頓」，但聖拉蒙的「直接搬遷影響很小」。支持加州業務的工作將留在聖拉蒙，而橫跨里士滿、聖華金河谷和埃爾塞貢多的煉油廠和其他非辦公室工作崗位不會轉移。雪佛龍尚未最終確定工作遷移的數量和類型，但預計將在年底前完成審查。

「雪佛龍在加州擁有悠久而自豪的歷史。我們仍然致力於在加州投資我們的原油田、技術設施、煉油廠、零售站和再生能源合作夥伴關係。」該公司表示。

雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州，這是位於北加總部附近的雪佛龍加油站。（翻攝自Google Map）

2022年，雪佛龍出售了長期存在的聖拉蒙總部大樓，改為租賃附近較少的空間，從而大幅縮小規模。在此之前，灣區的許多主要公司已將總部遷至德州，但大多數公司仍將部分業務保留在加州，包括惠普企業、特斯拉、嘉信理財（Charles Schwab）和麥克森（McKesson）。

雪佛龍是美國第二大石油公司，在休士頓擁有約7000名員工，而在聖拉蒙僅有2000名員工。比它更大的競爭對手埃克森美孚（Exxon Mobil）去年也將總部從德州歐文遷至休士頓。

文章指出，雪佛龍在加州擁有重要的煉油業務，但與監管機構存在分歧，而新的氣候法規也影響到所有在加州運營的公司。去年，加州起訴雪佛龍和其他四家石油巨頭，稱其淡化了化石燃料對氣候變遷的影響。相比之下，德州對能源行業更加友好。

此外，加州稅收高，住房和其他生活成本昂貴。德州則沒有個人所得稅或公司稅。6月休士頓的房價中位數為35萬元，聖拉蒙的房價中位數為160萬元。雪佛龍表示：「德州提供了一個有利於商業的環境，更實惠的生活成本，並更好地接近服務業、工業界和學術界的主要同行。」

雪佛龍周五中午股價下跌約3%，此前該公司也公佈了第二季獲利低於華爾街預期的結果。利潤較上年同期下降26%至44億元。