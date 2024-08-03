我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

拳擊選手林郁婷捲性別風波 美拳協說有幕後黑手

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

記者葛歆睿 / 南灣報導
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

據舊金山紀事報報導，雪佛龍（Chevron）周五宣布，在灣區運營145年後，計畫將公司總部從聖拉蒙（San Ramon）遷至休士頓，成為加州最新一家遷往德州的企業巨頭。

這家價值2860億元的石油和天然氣巨頭將於2025年1月1日搬遷，董事長兼執行長沃斯（Mike Wirth）和副董事長尼爾森（Mark Nelson）將遷往德克薩斯州，以便與其他高階主管、員工和合作夥伴「更好地協作和互動」。

雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州，但位於東灣的雪佛龍煉油廠不會關閉，仍會持續運作。...
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州，但位於東灣的雪佛龍煉油廠不會關閉，仍會持續運作。（翻攝自Google Map）

雪佛龍表示：「預計未來五年內所有公司職能將從聖拉蒙遷移到休斯頓」，但聖拉蒙的「直接搬遷影響很小」。支持加州業務的工作將留在聖拉蒙，而橫跨里士滿、聖華金河谷和埃爾塞貢多的煉油廠和其他非辦公室工作崗位不會轉移。雪佛龍尚未最終確定工作遷移的數量和類型，但預計將在年底前完成審查。

「雪佛龍在加州擁有悠久而自豪的歷史。我們仍然致力於在加州投資我們的原油田、技術設施、煉油廠、零售站和再生能源合作夥伴關係。」該公司表示。

雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州，這是位於北加總部附近的雪佛龍加油站。（翻攝自Go...
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州，這是位於北加總部附近的雪佛龍加油站。（翻攝自Google Map）

2022年，雪佛龍出售了長期存在的聖拉蒙總部大樓，改為租賃附近較少的空間，從而大幅縮小規模。在此之前，灣區的許多主要公司已將總部遷至德州，但大多數公司仍將部分業務保留在加州，包括惠普企業、特斯拉、嘉信理財（Charles Schwab）和麥克森（McKesson）。

雪佛龍是美國第二大石油公司，在休士頓擁有約7000名員工，而在聖拉蒙僅有2000名員工。比它更大的競爭對手埃克森美孚（Exxon Mobil）去年也將總部從德州歐文遷至休士頓。

文章指出，雪佛龍在加州擁有重要的煉油業務，但與監管機構存在分歧，而新的氣候法規也影響到所有在加州運營的公司。去年，加州起訴雪佛龍和其他四家石油巨頭，稱其淡化了化石燃料對氣候變遷的影響。相比之下，德州對能源行業更加友好。

此外，加州稅收高，住房和其他生活成本昂貴。德州則沒有個人所得稅或公司稅。6月休士頓的房價中位數為35萬元，聖拉蒙的房價中位數為160萬元。雪佛龍表示：「德州提供了一個有利於商業的環境，更實惠的生活成本，並更好地接近服務業、工業界和學術界的主要同行。」

雪佛龍周五中午股價下跌約3%，此前該公司也公佈了第二季獲利低於華爾街預期的結果。利潤較上年同期下降26%至44億元。

加州 德州 休士頓

上一則

BART裝加固收費門防逃票 測試效果佳 50站2025年底前完成裝設

下一則

舊金山19架紅燈照相機 哪裡開罰單最多?

延伸閱讀

表演跑酷？加州公路巡邏直升機拍到男子屋頂跑步一小時

表演跑酷？加州公路巡邏直升機拍到男子屋頂跑步一小時
矽谷巴洛阿圖每平方呎房價1761元 全美最貴

矽谷巴洛阿圖每平方呎房價1761元 全美最貴
加州城市聯盟洛縣分會 亞市市長高卿榮任會長

加州城市聯盟洛縣分會 亞市市長高卿榮任會長
紐森撥款9400萬 推動補充住房

紐森撥款9400萬 推動補充住房
購買房屋保險 建議選較高免賠額

購買房屋保險 建議選較高免賠額

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

2024-07-27 15:20

超人氣

更多 >
劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格