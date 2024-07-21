運動家隊沙加緬度球場草皮過熱 考慮增設水霧

屋崙運動家隊（A's）沙加緬度臨時新主場的人工草皮有夏季過熱問題，球場正在討論是否要新建具有類似水霧的裝置。（翻攝自Google Map）

根據CBS報導，露天棒球場每逢夏季白天就會遇到過度炎熱問題，屋崙 運動家隊（A's）沙加緬度臨時主場原本鋪設的人工草皮，恐也遇到過熱問題，球場現正討論是否要新建具有類似水霧的裝置，以改善球員的健康福祉，也能提升球場的品質。

沙加緬度的薩特健康公園（Sutter Health）從純草地改為人工草地的球場，運動家隊將在2025至2027賽季臨時搬到薩特健康公園，並計畫2028年正式搬到拉斯維加斯的新球場。

根據氣象統計，今年7月1日至9日沙加緬度的每日最高氣溫平均為106度，預計從7月21日至25 日又將迎來一波熱浪，氣溫恐怕仍是破百度 。

屋崙運動家隊將與舊金山巨人隊的3A河貓隊（River Cats）共用這個球場，將在186天內進行多達153場常規賽。美國職棒大聯盟（MLB ）的場地和體育場顧問庫克（Murray Cook）曾與美國職棒大聯盟球員協會合作研究球場表面材質的選擇。

球場專員曼弗雷德（Rob Manfred）表示，近來天氣真的過熱，而改善球場，增加一些水霧裝置，可能是他們近期能改善場地最好的一件事情。

曼弗雷德接受CBS採訪時表示，其實絕大多數比賽可以選擇在晚上比較清涼時進行，但仍要解決夏季白天過熱的問題，因此球場決定在人工草皮上進行一些改造，這項改造具有特定的一種成分，可以在人工草皮上添加一些類似水霧的設施，來冷卻地面過熱問題。

不過美國職棒大聯盟表示，球場下方基礎設施，仍在最終確定過程中，還沒開始進行改建，但改建的機率很高。

MLB全美30個棒球場中，目前有五個是人工草皮，其中四個擁有可伸縮屋頂，佛羅里達州的純品康納球場則是擁有固定圓頂。1970年代初到1990年代中期，人工草皮的戶外體育場常被評價為「場地溫度極高」，甚至前紅雀隊三壘手埃爾南德斯（Keith Hernandez）回憶，2010年曾在聖路易斯（St. Louis）打球時遇到地面溫度148度的超高溫，當時同隊的外野手史密斯（Reggie Smith）腳上的防滑釘甚至還融化了。

球員協會主席托尼克拉克（Tony Clark）表示，他們無法控制聯盟決定在哪裡進行比賽，或安排球隊，但他們會努力確保在球場比賽的球員的健康、安全和福祉，顯然最近有很多關於溫度安全議題，他們也將認真討論研究如何改善此問題。

屋崙運動家隊與屋崙體育館的租約將在本賽季結束後到期，運動家隊也在2023年春季宣布打算搬到拉斯維加斯，內華達州政府甚至撥款3.8億元的公共資金，美國職棒大聯盟所有者於11月批准了這項措施。

雖然運動家隊只是臨時使用沙加緬度薩特健康公園球場，但曼弗雷德說，他們仍將盡力維護球場，讓球員們對薩特健康公園球場的評價可以更高更好。