回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

2023年時任英國首相的蘇納克（右一）帶家人–妻子穆爾蒂（左一）、兩個女兒到聖塔蒙尼卡，度過一次海外家庭假期。（美聯社）

政治新聞媒體Politico報導，在俯瞰太平洋和馬里布山脈之間的聖塔蒙尼卡（Santa Monica），坐落著一棟價值720萬美元海灘豪宅，那是英國前首相蘇納克（Rishi Sunak）的家，也由此引發許多關於他未來動向的聯想。

史丹福出身 在聖塔蒙尼卡有豪宅

蘇納克已於7月5日辭去英國首相及保守黨黨魁，但在7月4日的大選中勉強守住自己的選區，續任議員。鑑於蘇納克與加州 的聯繫，儘管他已表示會留在英國，但各界仍好奇他是否會搬來加州。

蘇納克也從不掩飾他對加州的喜愛和聯繫。他在史丹福大學 念書、遇到妻子，並於回英從政前經營一家對沖基金，塑造了他做為領導者的思維方式。去年在聖地牙哥與拜登 總統會晤時，拜登還開玩笑說：「我想歡迎你回到加州。」

在英國大選之前，蘇納克已否認如果選舉失利將前往加州的說法，但並未消除他的史丹福好友們正排隊為他在矽谷安排高薪職位的傳聞，這當然有原因的。

一是他在加州有豪宅。在聖塔蒙尼卡棕櫚樹的陽光中，蘇納克和妻子擁有的頂層豪華公寓大樓巍然而立。這座建於2014年的大樓底層設有星巴克，還有一家供應34美元新鮮蟹肉和芥末荷蘭醬班尼迪克蛋的早午餐店。距離聖塔蒙尼卡市政廳，也僅有幾分鐘的步行路程。

二是蘇納克的孩子有多所精英學校可以選擇，並與名人子女交往。聖塔蒙尼卡有享負盛名的Crossroads School，最近被列為「名人子女」的頂尖學校之一。

三是這個社區對英國移民來說也有很多吸引之處。如果蘇納克懷念家鄉，他只需走幾個街區，就能到達市中心的英式商店和酒吧Ye Olde King's Head。

四是蘇納克與加此的緊密聯結。在之前接受採訪時，蘇納克回憶起在史丹福大學求學期間如何遇見妻子穆爾蒂（Akshata Murty），並在那裡贏得了富布萊特獎學金（Fulbright scholarship），攻讀工商管理碩士學位（MBA）。他還透露，他在史丹福校園內外跑步，是為了討好穆爾蒂，因為她也是一位熱衷於跑步的人。

2006年從史丹福大學商學研究院畢業後，蘇納克先後在高盛和英國對沖基金TCI擔任投資工作，但幾年後再次回到加州，成立了自己的對沖基金Theleme Partners。

自2022年10月成為英國首相以來，蘇納克仍然保持與加州的聯繫。新冠疫情以來，他只帶家人到聖塔蒙尼卡的家裡度過了一次海外家庭假期。這次旅行的官方圖片顯示，蘇納克、穆爾蒂和兩個女兒在聖塔蒙尼卡碼頭上遊玩。他們還去了迪士尼樂園，蘇納克自認是星際大戰(Star Wars)的超級粉絲，對於能在星際大戰專區裡帶著家人遊覽特別興奮。

五，如果蘇納克回到加州，他也不是唯一一位屈服於加州吸引力的政治人物。英國自由民主黨前副首相Nick Clegg在2018年離開國會一年後加入Facebook，現在擔任Meta全球事務總裁；奧地利的Sebastian Kurz因貪腐醜聞於2021年辭去總理職務，之後加入Peter Thiel的Thiel Capital，在加州和維也納之間工作；還有Steve Hilton，前英國首相卡麥隆（David Cameron）的唐寧街助理，他移居到舊金山灣區，在史丹福大學進行研究學者任期後，與家人留在矽谷。