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國際童玩節8/24登場 新科技超搶鏡

記者葛歆睿 / 南灣報導
北加州台灣文化體育協會宣布，第14屆國際童玩節將於8月24日在庫比蒂諾紀念公園舉行。（記者葛歆睿 / 攝影）
北加州台灣文化體育協會宣布，第14屆國際童玩節將於8月24日在庫比蒂諾紀念公園舉行。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州台灣文化體育協會日前記者會宣布，第14屆國際童玩節將於8月24日上午10時至下午4時在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）舉行。

北加州台灣文化體育協會會長張志仰介紹，童玩節的宗旨是以軟實力外交，把台灣推向世界舞台，同時服務本地社區，為各族裔家庭創造歡樂回憶，促進和諧關係。今年國際童玩節的主題是「台灣真讚」（Taiwan Masterwork），延續往年吃喝玩樂項目的同時，擁抱新科技和傳統手工藝。台灣公司合作，引入無人機足球，可讓小朋友現場學習並參加比賽，形式類似於哈利波特影片中魁地奇。邀請台灣玻璃館也來設立攤位，展示琉璃藝術品。還有台中后里一對木匠兄妹的手工木雕製品也會在現場展示並售賣。

首屆國際童玩節於2010年舉辦，經過多年發展，已成為南灣僑社舉辦的最大活動之一，疫情前每年吸引數萬人參加。2022因為疫情停辦，2023因場地原因規模縮小，今年將會恢復以往規模。分布在遊戲區、美食區、國際村等的130個攤位將提供豐富多元內容。舞台上還會有現場表演供遊客欣賞

童玩節遊戲總監康閎森介紹，游擊區將有小朋友最喜歡的彈跳床屋、親子小火車、趣味騎小馬、和可愛的小動物，還設有台灣傳統夜市遊戲，如彈珠台、釣酒瓶、套圈圈、撈金魚 、丟乒乓球。參加的小朋友皆有精美小禮物或獎品。

童玩節國際村總監江苑新透露，今年將會有10個國家設立攤位，包括日本、印度、瑞典、亞塞拜然、烏茲別克等。小朋友可以在這些攤位了解不同國家的童年遊戲，並參加一系列活動。

今年童玩節將恢復疫情前規模，擁抱新科技和傳統手工藝，特別引入無人機足球、台灣玻璃...
今年童玩節將恢復疫情前規模，擁抱新科技和傳統手工藝，特別引入無人機足球、台灣玻璃館、手工木雕。（主辦單位提供）

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