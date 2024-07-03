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加州人肉搜索受害者 將有權提告 賠償金可達3萬

編譯陳盈霖／綜合報導
加州眾議員沃德介紹AB 1979反人肉搜索法。（沃德辦公室官網）
加州眾議員沃德介紹AB 1979反人肉搜索法。（沃德辦公室官網）

LAist報導，加州立法機關正提交AB 1979反人肉搜索（Doxxing）法案，讓遭到人肉搜索的受害者能有權提起訴訟。所謂人肉搜索，是有人在線上分享他人個資，意圖造成傷害，是種犯罪行為。然由於證據門檻較高（如需證明誰先發布該訊息等），這種犯罪很少被起訴。過去五年中，檢察官在橙縣提起至少30起人肉搜索案，沙加緬度僅一起。

AB 1979法案允許受害者在民事法庭上起訴那些對人肉搜索應負責的人，賠償金可達3萬元，外加律師費和訴訟費。該法案共同作者，民主黨籍加州眾議員沃德（Chris Ward）說，「我們認為人肉搜索是非常極端的隱私侵犯，但他們並無得到完整，也無法獲得任何民事賠償。」

該法另一位作者，民主黨籍加州眾議員庫里（Cecilia Aguiar-Curry）表示，自己是人肉搜索受害者。一天深夜她收到一條來自未知號碼的威脅簡訊，內容包含她家的住址與個資，相關單位後來找到這名人肉搜索者，被判處五年緩刑。眾議會上月通過該法，參議會司法委員會本月稍早也通過該法，7月1日提交給撥款委員會。

人肉搜索對LGBTQ+族群影響

除變性家庭支援服務（TransFamily Support Service）機構，該法還得到其他幾個同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒（LGBTQ+）組織支持，與加州平等組織（Equality California）、反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）和沙加緬度、聖地牙哥等城市。

反誹謗聯盟2024年一份報告中指出，LBGTQ+受訪者遭嚴重網路騷擾程度最高為45%。十年前創立變性家庭支援服務機構的莫里格（Kathie Moehlig）說，11歲兒子決定變性後，她積極尋找相關照護機會，在被人肉搜索後，她感到不安，且擔心兒子。

加薩戰爭抗議者與反抗議者人肉搜索

今年5月，當親以色列反抗議者襲擊洛杉磯加大一個營地時，網路上爭先恐後的公布這些人身分，公開他們個資，包括他們的面孔、車牌號碼與工作場所。

許多親巴勒斯坦抗議者資訊也被發布至金絲雀使命（Canary Mission）網站，該網站稱其目標是「紀錄在北美大學校園與其他地區煽動對美國、以色列和猶太人仇恨的個人與組織」。該網站出現數百名支持巴勒斯坦或批評以色列者的個資與面孔，有些還有他們居住地、社交媒體帳號等訊息。

投票反對的立法者

儘管該法獲得近乎一致的支持，但加州眾議員迪森（Diane Dixon）卻投下唯一反對票，她認為「不需該法，因人肉搜索已是犯罪行為」。她說，若人們行為沒達到騷擾個人的意圖，反人肉搜索法就不該適用。但莫里格認為，她所經歷的事情表明該法的必要性。

加州 眾議員 以色列

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