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罷免屋崙市長 傳已收集足夠簽名公投

編譯廖宜怡／綜合報導
發起罷免屋崙市長盛桃的組織表示，他們已收集到足夠的簽名可進行公投。（電視新聞截圖）
發起罷免屋崙市長盛桃的組織表示，他們已收集到足夠的簽名可進行公投。（電視新聞截圖）

發起罷免屋崙市長行動的人士表示，他們已收集到足夠的簽名，可將罷免一案放上11月選舉的選票上。

不過，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，罷免一案能否在11月選舉中進行公投，還需要幾個月的時間才能確定。根據規定，「屋崙罷免盛桃聯盟」（Oakland United to Recall Sheng Thao，簡稱OUST）必須在7月22日前提交簽名，然後，選務處官員必須確認有效簽名的數量是否達到可舉行罷免公投的要求，這一過程可能長達兩個月。

阿拉米達縣高等法院退休法官暨罷免行動領導人哈賓-佛特（Brenda Harbin-Forte）告訴紀事報，自2月開始，OUST已經獲得了近3萬5000個簽名，他們已經先核實了超過2萬5000個有效簽名，這個數目是可於11月舉行罷免公投的門檻。

不過，哈賓-佛特也表示，OUST計畫在簽名數量超過4萬個、多於2022年選舉時將盛桃列為第一人選的3萬9000票之後，才會提交文件。她還表示，在提交簽名時，他們會同時要求盛桃辭職。

哈賓-佛特說：「我們有各個不同群體的支持者，民眾已經準備好拿回屋崙，讓屋崙成為我們應該有的屋崙。」

紀事報指出，如果簽名數量符合11月公投資格，只要選民投票過半數，盛桃將被罷免。

盛桃於2022年以不到700票的差距贏得屋崙市長選舉，但上任後受到部分社區強烈批評，稱盛桃必須為屋崙近年來犯罪率飆升負起責任。

哈賓-佛特還抨擊盛桃打算出售屋崙體育場（Oakland Coliseum）以降低預算赤字的計畫，認為此舉損害了屋崙的利益。

紀事報指出，去年，盛桃解除了哈賓-佛特在屋崙警察委員會（Oakland Police Commission）的席位，表示想任命其他人來擔任這個職務。不過，哈賓-佛特否認她是挾怨報復。

哈賓-佛特表示，OUST有信心能在11月罷免盛桃。她說：「她在短時間內幾乎毀了屋崙，我們不能讓她再繼續待下去。」

對屋崙高犯罪率的憂慮也推動了另一項罷免行動，與盛桃同年當選的阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）已確定在11月面對罷免公投。

屋崙 罷免 公投

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