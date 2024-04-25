丹寧日 舊金山百名檢警穿牛仔褲反性暴力

活動表彰了九位致力於服務性暴力受害者和倖存者的個人。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 警局24日上午在總部舉辦國際丹寧日（Denim Day）活動。警長史考特（Bill Scott）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）和近百名一線警員、檢察官穿上牛仔衣褲，以此支持性暴力犯罪 倖存者，喚醒公眾反性侵正常化的意識。活動還表彰了九位致力於服務性暴力受害者和倖存者的個人。

丹寧日起源於一起1998年發生在義大利 的性侵案件。一名18歲的女孩在參加自己首節駕駛課程時，遭到45歲教練的性侵。此案一直上訴到最高法院。教練辯稱女孩身穿緊身牛仔褲，暗示只有得到受害人的同意和協助下才能脫下牛仔褲，屬於合意性行為而非性侵。最終，這名駕駛教練的強姦罪名被推翻，引起全球的憤怒，最終促成每年4月的最後一個周三為丹寧日，抗議對性侵犯罪錯誤的認知和態度。

警長史考特表示，性侵犯罪仍是一個普遍存在的問題。據統計，每5名女性中就有1人、每71名男性中就有1人在一生中的某個時刻遭到強姦。丹寧日提醒必須持續與性暴力正常化的文化作鬥爭。「我們的城市致力於為倖存者提供支持，並倡導為所有人創造一個安全和相互尊重的環境。我們鼓勵每一個人在丹寧日穿上牛仔褲，利用這個機會教育自己和他人，倡導改變的發生。」

地檢長謝安宜曾在地檢處兒童和性犯罪小組工作一年。她表示，幫助受害者的工作極具挑戰，即便是讓她們開口講述也非常困難。每一位倡導者都在祈禱受害者能夠繼續生活，不被創傷所毀掉。

這是舊金山警局連續第二年舉辦丹寧日活動，本年度獲獎的個人包括兩名警局調查員、三名地檢處檢察官、一名持證社會工作者、兩名法院任命的特別辯護律師、和一名醫學委員會的助理醫師。