風雨無阻 屋崙華埠社安隊巡邏1147天

華埠社安隊今年舉行成立三周年活動，副市長梅菲爾德代表市長盛桃頒獎，確立2024年3月3日為屋崙華埠巡邏義工日。（記者劉先進╱攝影）

東灣台山同鄉會屋崙華埠 社安隊負責人馬作林說，社安隊在三年前的3月成立，就是為了應對針對華人的仇恨事件和仇恨犯罪 飆升。除了巡邏，同鄉會還打破僑社慣例，積極走出去參加其他族裔活動，或者邀請其他族裔參加春宴，加強族裔理解和融合，化解緊張氣氛。

馬作林說，社安隊每天從早上10時開始，至少巡邏四小時，不間斷1147天，風雨無阻。今年3月5日，副市長梅菲爾德（Kimberly Mayfield）與三位非裔社區牧師，一起與社安隊、屋崙華埠警員聯合巡邏，這也是非裔社區首次參加華埠巡邏，雙方希望每月舉行一次巡邏。華埠社安隊今年舉行成立三周年活動，市長盛桃還派代表頒發獎狀，確立2024年3月3日為屋崙華埠巡邏義工日，縣警也頒發特別勛章給社安隊。

馬作林說，社安隊在巡邏中，首要是預防仇恨犯罪，如果犯罪還是不幸發生，會在保證自身安全的情況下進行干預和攔截。最關鍵的是錄像取證，記錄下仇恨言論或首飾，以便提供材料給執法機構，方便其抓捕和起訴。對於普通人來說，首先要躲避仇恨事件和犯罪，如果發生，就高喊求救，或隨身攜帶口哨和警報器，發出高亢聲音，吸引圍觀民眾注意。如對方還在攻擊，可以利用胡椒噴霧等方法自我防衛。等逃離現場再報警。

馬作林說，華埠仇恨事件和仇恨犯罪不少，但舉報並不多，除了語言障礙，一個關鍵是，不少人並不清楚如何識別仇恨犯罪。構成仇恨犯罪，既要有仇恨言論，也要有犯罪的事實，兩者缺一不可。

比如，此前他巡邏到華埠10街時，有一個遊民對著巡邏隊狂喊，「滾回中國去」，說完之後大笑不止。但事發突然，沒來得及錄音。只得致電警局仇恨犯罪熱線，警方出動，將此人趕出了華埠。他認為，如果以後政府和社區加強教育，讓更多人知道仇恨犯罪，舉報難度會減少，也能幫助執法機構執法，以儆效尤。