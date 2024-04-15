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芬太尼危機 加州4年繳獲量飆5.6倍

記者劉先進╱屋崙報導
州檢察長邦塔（見圖）辦公室表示，在過去四年中，加州與墨西哥邊境的芬太尼緝獲量從 2020年的4790磅激增至2023年的27000磅，狂飆5.6倍。（記者劉先進╱攝影）
州檢察長邦塔（見圖）辦公室表示，在過去四年中，加州與墨西哥邊境的芬太尼緝獲量從 2020年的4790磅激增至2023年的27000磅，狂飆5.6倍。（記者劉先進╱攝影）

加州檢察長邦塔 (Rob Bonta)日前與地方和聯邦執法合作夥伴一起聽取關於芬太尼販運的情況介紹，並參觀加州與墨西哥邊境。在過去四年中，加州與墨西哥邊境的芬太尼緝獲量從2020年的4790磅激增至2023年的27000磅，狂飆5.6倍。

在這三年時間，在美國西南邊境緝獲的所有芬太尼中，有47%至61% 是在加州入境口岸緝獲的。在美國邊境截獲的芬太尼中，加州和亞利桑納州邊境部分占87%。

芬太尼的增加帶來毀滅性的後果。芬太尼危機導致最近美國吸毒過量死亡人數激增。僅在聖地牙哥，過去五年中芬太尼吸毒過量死亡人數就增加2375%。 由邦塔創立的加州司法廳芬太尼執法計畫一直致力於阻斷販毒網路。截至2024年3月，州司法廳共繳獲 1162萬9902粒芬太尼藥丸，3392磅芬太尼粉末，並逮捕280名與芬太尼相關的犯罪嫌疑人。

圖為之前警方繳獲的大量芬太尼。(舊金山警局提供)
圖為之前警方繳獲的大量芬太尼。(舊金山警局提供)

邦塔說，在非法芬太尼造成的死亡人數減少之前，工作不會停止。將繼續盡可能地與地方、州和聯邦執法部門合作。調查販運者，破壞販運網路，並繼續通過攔截非法芬太尼來防止用藥過量死亡。那些將這種毒藥帶入本州的人將會受到起訴，並對他們造成的死亡和破壞負責。 

聯邦檢察官麥格拉斯（Tara McGrath）說，芬太尼無處不在，它正在殺人。執法機構正在毫不留情地起訴販毒頭目、化學品供應商、走私者、分銷商和經銷商。執法機構傳遞的資訊很明確：「如果你在聖地牙哥販賣這種死亡藥丸，你將與我們打交道。」

2022年，州立法機構和州長批准撥款成立加州司法廳執法司調查局芬太尼執法計畫 (FEP)。計畫與全州的地方和聯邦執法夥伴合作，共同應對芬太尼危機，並將這些危險毒品從加州的街道上清除。該計畫由設在聖地牙哥、洛杉磯、都布林（Dublin）和沙加緬度地區調查小組組成。執法計畫利用調查局以及地方和聯邦執法合作關係來識別、調查、瓦解和摧毀犯罪網路。調查局擁有獨特的專業知識、全州視角和垂直起訴模式，可對芬太尼販運犯罪網路產生影響。

州、地方和聯邦合作夥伴還成立專案組，重點打擊和瓦解在聖地牙哥縣內走私和分銷芬太尼的犯罪組織，關注走私和分銷網路，以應對用藥過量率不斷上升的問題，並減少芬太尼的供應和獲取。

執法機構最近參與調查的一起案件得到宣判，20歲的嫌疑人卡巴昆岡（Nathaniel Cabacungan）於2022年6月殺害了羅斯維爾（Roseville）一名15歲女性沃爾夫( J. Wolf）。他向沃爾夫提供假冒的M-30藥丸，導致她服用芬太尼過量死亡。卡巴昆岡在去年10月被判刑。今年2月，執法機構在聖地牙哥縣的一次聯合行動中逮捕了一名犯罪嫌疑人，並繳獲了72萬粒芬太尼藥片。

加州 聖地牙哥 墨西哥

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