Natomas好市多開幕 帶動商機

Natomas進行了大批的商業和住宅開發以後，外面的人口流入社區、服務業進駐、新的零售店和大賣場開幕。（翻攝自電視新聞）

大沙加緬度區的Natomas有家好市多 （Costco）門市14日開幕，這不僅引起社區居民歡欣鼓舞，同時也代表著這個區域未來欣欣向榮的發展。對於沙加緬度的住宅區來說，可望帶來更多的生活方便，對商業區而言，則相信會帶來更多人潮與商機。

根據CBS報導，14日當天好市多開幕前，店外面已經出現了一條排隊人龍，這家好市多的開幕對當地人來說格外的興奮，因為這個區域以前完全不是這個樣子。

大沙加緬度區的Natomas好市多3月14日開幕，代表著這個區域未來欣欣向榮的發展。（翻攝自電視新聞）

Natomas這個區域最為人知的就是Arco體育館（Arena），Arco體育館以前是沙加緬度國王隊 的主場，不過國王隊2016年就離開Arco體育館了，且Arco體育館也變成床墊零售商「睡眠火車（The Sleep Train）」冠名贊助，改名為Sleep Train Arena。

體育館一直以來周圍都沒有任何的開發案，附近也沒有住宅區。但自從這裡進行了大批的商業和住宅開發以後，外面的人口流入社區、服務業進駐、新的零售店和大賣場開幕，Natomas成為80號州際公路以北的新地標。

CBS記者14日現場採訪在好市多排隊的當地居民阿爾坎塔拉（Gerard Alcantara）。阿爾坎塔拉說，他是中谷地區費爾菲德（Fairfield）當地人，以往Natomas這區根本就沒有房子，什麼也沒有，直到最近他才發現，這裡新建了一整批公寓社區，還有大賣場新開幕，一切看起來都很新穎，跟以前完全不一樣，因此特地過來排隊，想逛逛全新的好市多。

Natomas一直到2015年才又開始開發案計畫，目前還有很大片的土地待開發。（翻攝自Google Map）

的確，這個區域現在有著全新的面貌。沙加緬度當地房地產仲介倫德奎斯特（Ryan Lundquist）表示，所有當地人都對這裡的印象就是「曾經是」Arco Arena體育場，周邊超級荒涼，什麼也沒有，連房子也沒有；不過現在已經起了很大的變化。

倫德奎斯特說，現在新搬來的住戶，可能都不知道這裡曾有過很有名的Arco Arena體育場，而當地的開發案其實早就規畫好了，只是2008年受到堤防改建工程影響，加上整體經濟環境和景氣影響，開發案暫停，一直到2015年才又開始開發案計畫，而自從重新開發後，這區的房價 中位數也大幅上漲，跟2008年當時比，現在的房價至少比當時還要高出一倍以上。

沙加緬度市議員塔拉曼特斯（Karina Talamantes）也參與14日的開幕活動並接受CBS採訪。她表示，她就是這區的代表，她也親眼見證了這區的發展，有著全新的學校、公園、住宅、社區、出租公寓，還有全新的好市多，無論是待售待租房屋都是持續成長，她的目標就是繼續敦促開發這區的土地，她也會積極參與社區事務，尤其新的好市多開幕，相信會帶來更多人潮與商機，也可以讓更多當地人知道這區的魅力。

根據房仲網站Redfin收集的數據顯示，Redfin對Natomas這區的市場競爭力評分為80至84分，滿分則為100分，若以沙加緬度其他區來看，這區正是成長發展期，值得關注。