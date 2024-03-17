沙加緬度衛生查驗 9餐廳收黃牌

黃色牌子表示有兩個或以上的重大違規行為，通常在檢查期間得以糾正或改善，屬於有條件通過。(取自EMD網站)

沙加緬度蜂報(Sacramento Bee)報導，沙加緬度縣衛生檢查員近期檢查區域內餐廳，竟在一家餐廳發現了超過70粒老鼠屎。除此之外，檢查員還發現了多種情況，已依嚴重程度令餐廳改善，有些甚至須暫停營業，經重新檢查通過後才能再開門做生意。

依據報導，沙加緬度縣內有九家食品設施因違規而收到黃色牌子，其中包括老鼠屎、骯髒的肉切片機、血跡斑斑的冷凍庫和未妥善儲存的產品。還有一家墨西哥 餐廳因缺乏熱水而被關閉。

根據沙加緬度縣食品檢查指南，黃色牌子表示有兩個或以上的重大違規行為，通常在檢查期間得以糾正或改善；紅色牌子表示「對公共健康和安全構成即時威脅」，會暫停健康許可證，直至違規行為得以糾正。這可能包括但不限於重大害蟲汙染。綠色牌子則表示餐廳通過了檢查。

依據沙加緬度縣食品檢查指南，綠色牌子表示餐廳通過了檢查，消費者可安心用餐。(取自EMD網站)

紅色牌子表示「對公共健康和安全構成即時威脅」，會暫停健康許可證，要求關閉，直至違規行為獲得糾正。(取自EMD網站)

沙加緬度縣發言人卡斯帕里斯(Ken Casparis)說，該縣每年進行大約1萬4000次檢查，其中97%的餐廳通過了檢查，約1%的檢查結果導致關閉。

衛生檢查員最近因違規行為關閉了一家酒吧，原因是發現蟑螂和冰機內的黏液，該酒吧經改善後重新開放。檢查員還關閉了一間餐飲公司，主因發現蟑螂、動物糞便和其他違規行為，這家公司也已重新開放。

沙加緬度縣衛生檢查報告都是公開資訊，蜂報每周會發布有關該縣各地健康檢查的更新，相關資訊可至EMD（Environmental Management Department）網站查詢。茲列舉部分近期檢查結果如下：

‧關閉一家墨西哥餐廳：主因是缺乏熱水。根據縣衛生局的指南，必須隨時提供足夠、受保護、有壓力的、飲用水供應的冷熱。

‧有條件通過檢查：大多數餐廳在72小時內通過重新檢查過關。例如，檢查員在一家餐廳發現鷹嘴豆泥、切片番茄和解凍的雞肉溫度不正確；肉切片機的刀片上有「深色食物殘渣」。檢查員還發現地下室有10粒老鼠屎。此外，餐廳在檢查期間未提供經理的食品安全證書和工人的加州 食品處理卡，也會予以糾正。

此外，有位檢查員觀察到整個餐廳共有75粒老鼠屎，包括地板上、烤盤上及罐頭食品和一盒麵包屑的頂部。此外，檢查員還看到一名員工未洗手就戴上手套。報告說，在一個冷藏室的地板上存放了一盒牛肉，廚房的工作區域上積聚了油脂。這家餐廳後來接受了重新檢查，並收到綠色牌子。

‧即時輔導：在冰箱內儲存用於準備食物的架子上，檢查員發現生肉，還有在生雞肉上方的架子上儲存生豬肉，以及一袋生豬肉放在一袋芝士上。根據報告，檢查員向工人提供了有關如何在冰箱中正確儲存食物在的教育。