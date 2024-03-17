沙加緬度衛生查驗 9餐廳收黃牌
沙加緬度蜂報(Sacramento Bee)報導，沙加緬度縣衛生檢查員近期檢查區域內餐廳，竟在一家餐廳發現了超過70粒老鼠屎。除此之外，檢查員還發現了多種情況，已依嚴重程度令餐廳改善，有些甚至須暫停營業，經重新檢查通過後才能再開門做生意。
依據報導，沙加緬度縣內有九家食品設施因違規而收到黃色牌子，其中包括老鼠屎、骯髒的肉切片機、血跡斑斑的冷凍庫和未妥善儲存的產品。還有一家墨西哥餐廳因缺乏熱水而被關閉。
根據沙加緬度縣食品檢查指南，黃色牌子表示有兩個或以上的重大違規行為，通常在檢查期間得以糾正或改善；紅色牌子表示「對公共健康和安全構成即時威脅」，會暫停健康許可證，直至違規行為得以糾正。這可能包括但不限於重大害蟲汙染。綠色牌子則表示餐廳通過了檢查。
沙加緬度縣發言人卡斯帕里斯(Ken Casparis)說，該縣每年進行大約1萬4000次檢查，其中97%的餐廳通過了檢查，約1%的檢查結果導致關閉。
衛生檢查員最近因違規行為關閉了一家酒吧，原因是發現蟑螂和冰機內的黏液，該酒吧經改善後重新開放。檢查員還關閉了一間餐飲公司，主因發現蟑螂、動物糞便和其他違規行為，這家公司也已重新開放。
沙加緬度縣衛生檢查報告都是公開資訊，蜂報每周會發布有關該縣各地健康檢查的更新，相關資訊可至EMD（Environmental Management Department）網站查詢。茲列舉部分近期檢查結果如下：
‧關閉一家墨西哥餐廳：主因是缺乏熱水。根據縣衛生局的指南，必須隨時提供足夠、受保護、有壓力的、飲用水供應的冷熱。
‧有條件通過檢查：大多數餐廳在72小時內通過重新檢查過關。例如，檢查員在一家餐廳發現鷹嘴豆泥、切片番茄和解凍的雞肉溫度不正確；肉切片機的刀片上有「深色食物殘渣」。檢查員還發現地下室有10粒老鼠屎。此外，餐廳在檢查期間未提供經理的食品安全證書和工人的加州食品處理卡，也會予以糾正。
此外，有位檢查員觀察到整個餐廳共有75粒老鼠屎，包括地板上、烤盤上及罐頭食品和一盒麵包屑的頂部。此外，檢查員還看到一名員工未洗手就戴上手套。報告說，在一個冷藏室的地板上存放了一盒牛肉，廚房的工作區域上積聚了油脂。這家餐廳後來接受了重新檢查，並收到綠色牌子。
‧即時輔導：在冰箱內儲存用於準備食物的架子上，檢查員發現生肉，還有在生雞肉上方的架子上儲存生豬肉，以及一袋生豬肉放在一袋芝士上。根據報告，檢查員向工人提供了有關如何在冰箱中正確儲存食物在的教育。
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