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加州聯邦參議員決選 謝安達將對戰加維

編譯廖宜怡／綜合報導
根據開票結果，謝安達和加維將可晉級11月的加州聯邦參議員決選。（美聯社）
根據開票結果，謝安達和加維將可晉級11月的加州聯邦參議員決選。（美聯社）

根據截至6日上午加州聯邦參議員選舉開票結果，目前得票數最高的前兩名候選人是聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）和共和黨人加維（Steve Garvey），得票率分別為33.2%和32.4%。因此，11月的決選將是這兩位候選人對決的局面。

同樣都是民主黨聯邦眾議員的候選人波特（Katie Porter）和芭芭拉李（Barbara Lee）則分別以3.8%和7.4%的得票率屈居第三和第四位。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，加維晉級決選，實際上保證了加州33年來將首次在參議院擁有兩名男性參議員。另一名是現任聯邦參議員是帕迪亞（Alex Padilla）。

加維5日晚上在勝選派對上對支持者說：「今晚在場所有人的感受就像是擊出一支全壘打一樣，有點像是84年的聖地牙哥。」加維表示，他的成功是因為許多人對加州的方向感到沮喪。「加州不再是美國的心跳聲，可悲的是，它已經變成雜音。」

而謝安達5日晚上在發表勝選感言時，遭到呼籲加薩停火的示威者打斷。不過，他在演講中表示，他認可抗議者的言論自由。

加州選民5日其實參與了兩項不同的聯邦參議員選舉：一項是特別選舉，用來遞補已故聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）餘下的任期；一項是從2025年1月開始的完整任期選舉。現任參議員巴特勒（Laphonza Butler）在范士丹去世後被任命接替參議員一職，她會繼續擔任這一職務直到今年11月，但不會尋求連任。

紀事報表示，謝安達在競選初期就鞏固了民主黨大部分建制派人士的支持，最關鍵的是獲得了名譽眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的支持，因而獲得了兩把金鑰匙，一把開啟了裴洛西龐大的籌款網路，這個網路過去20年來為民主黨帶來超過10億元的資金。另一把則開啟了允許其他眾議員選邊站的大門，儘管許多人仍保持觀望。

紀事報指出，波特和加維向選民提出了一個相似的論點：華府沒有作用，所以加州需要一位能改變現狀的聯邦參議員。波特在選舉中攻擊謝安達和芭芭拉李的年齡和世代差異，加維則將這三位民主黨人形容為「職業政客」，是加州問題的一部分。

紀事報認為，加維競選時主要依賴他長達20年的職棒生涯為他塑造出來的名人形象。但他在沒有明確政見的情況下能晉級決選，可歸因於兩個因素：他獲得了加州24%加州共和黨登記選民的支持，以及謝安達透過打壓波特幫助加維上位的不尋常表現。

加州 參議員 民主黨

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