強大冷風暴襲加州 暴風雪警報持續到周日

強大冷風暴侵襲北加州，風雨、風雪將持續到周日。圖為太浩湖附近的雪場。（記者江碩涵／攝影）

強大冷風暴29日起侵襲加州 ，國家氣象局NWS對內華達山脈地區（Sierra Nevada）發布「暴風雪 警報」（blizzard warning），有些地點的單日降雪量會打破紀錄，北加灣區 海拔2000呎以上的山丘，可能出現山巔積雪的景象。

NWS指出，1日在內華達山脈唐納峰（Donner Summit）的80號公路區段下了大約4呎的雪，2日應該還會有同樣的雪量。太浩湖那兩天也各有1至2呎的雪，把29日至3日的總雪量加起來，太浩盆地（Tahoe Basin）是3至6呎，唐納峰可能會超出12呎，雪量相當驚人，山巔地區陣風可能超過每小時100哩。

太浩湖區域周五、六某些時段降雪率每小時有2至5吋，加上時速50哩的強風，遂出現白茫茫（whiteout）狀況，開車極度危險。暴風雪警報持續到周日上午10時，NWS警告居民要為長時段停電做好準備。NWS氣象學家卡本特（Courtney Carpenter）指出，規模這麼大的暴風雪好幾年才會有一次，這次空氣夠冷又有許多濕氣跟冷空氣會合，才出現如此罕見的暴雪。在冬季風暴的警報等級中，暴風雪警報是最高層級的。

內華達山脈雪崩中心（Sierra Avalanche Center）給太浩盆地發布雪崩警戒（avalanche watch），指出到周日下午5時之前，山坡地區有可能出現大規模雪崩。

比暴風雪警報低一級的是冬季風暴警告（winter storm warning），NWS給北加州與中加州許多高海拔地區發布這項警告，譬如優勝美地谷（Yosemite Valley）會有2至3呎的雪。灣區漢米爾頓山（Mount Hamilton）的利克天文台（Lick Observatory）會有6至12吋的雪，北灣地區海拔1500呎以上的山頭會有積雪，南灣則要有3000呎高的山才會積雪。

舊金山、屋崙和聖荷西氣溫會在冰點之上，但有可能降下豌豆大小的冰雹，風雨可能持續到周日下午。周日晚間到周一雨會稍停，但周一下午到周三又有一波風雨，但那一波不會像這一波這麼強。