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CSU學生人數大減 國際學生因疫情裹足不來

編譯林思牧／綜合報導
加州州立大學2023年註冊人數銳減，主要是疫情和就業狀況影響，圖為舊金山州大。（美聯社）
加州州立大學2023年註冊人數銳減，主要是疫情和就業狀況影響，圖為舊金山州大。（美聯社）

加州州立大學CSU(Cal State Universities)2023年的註冊人數，比2019年少了2萬7881人，減幅為6.5%。疫情顯然是關鍵因素，但高中生與家長對大學教育的價值肯定度也有影響。為了因應註冊人數大減的實情，CSU系統裁撤了許多教職員，引發民生問題。

CSU有23座大學，各分校的學生減幅不同，位於灣區的校園中，舊金山州大(San Francisco State)、東灣州大(Cal State East Bay)和蘇諾瑪州大(Sonoma State)都是減幅比較大的學校。

圖為學生數量減幅最大的蘇諾瑪州大。（翻攝自Google Map）
圖為學生數量減幅最大的蘇諾瑪州大。（翻攝自Google Map）

所有校園中減幅最大的是蘇諾瑪州大，註冊人數少了2727人，也就是比2019年少掉三分之一。東灣州大少了四分之一，少掉3090人。舊金山州大減幅為20%(第五大)，但是因為它的學生本來就多，少掉的5166人是所有校園中減少最多的。

因為學生與經費的減少，舊金山州大比2019年時少了18%的大學部課程，研究所則少了4%的課程，引發學生不滿。校長馬侯尼(Lynn Mahoney)表示，學校把教職員裁掉許多，引發教職員與學生發動示威抗議，這是痛苦的轉變過程，學校已經做了調整，適應規模較小、課程較少的新狀況。

為了增加學生數目，學校現在連13-14歲的資優生也收，不像過去是等孩子到了11年級才收。CSU目前總共有45萬名學生，若以學生的族裔來分析，非洲裔學生少了5.4%，亞裔少了4.1%，白人少了13.1%，拉丁裔則多了4.6%。拉丁裔人口在美國是成長最快的族群，過去讀大學的比例低，現在選擇讀大學的人數增加。

灣區的校園中，聖荷西州大(San Jose State)拉丁裔有增加，但前面提到的三所學校都有減少。如果用國際學生做分析，馬上就可以看出衝擊性之大。2023年國際學生少了1萬7000人，減幅為68%之多。換句話說，少掉的2萬7881人，竟有61%是因為國際學生不來了。疫情對外國學生顯然衝擊最大，因為疫情引發的各種阻礙，國際學生可能選在本國就讀。

馬侯尼認為，因為就業情勢良好，工資普遍提升，可能讓一些高中生決定先工作再說。另外，北加州的學校過去招到很多南加州的學生，但疫情使高中生把離家較近的學校作為優先，也是灣區大學減幅大的原因。

不過失血的問題可能已有緩和，2024年秋季班的人數，看起來會比2023年有2%的反彈，不過現在離學生正式承諾就讀還有幾個月之久，這個數字不算鐵定。

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