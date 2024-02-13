去年遊說加州政府的金額逾4.8億元 創新高

2023年用於遊說加州政府的金額創新高，超過4.8億元。(取自加州州長辦公室臉書)

去年對加州 遊說者來說是個好年。2023年遊說人士打破紀錄，共投入近4億8000萬元去影響州府的立法與監管機關決策。根據加州州務卿數據，去年遊說總金額超過2022年4億4000萬元支出的最高紀錄。

2023年遊說支出最多的三個機構分別為雪佛龍(Chevron)1110萬元、夏威夷花園賭場(Hawaiian Gardens Casino)910萬元、西部州石油 協會(Western States Petroleum Association)690萬元。名列前十名的其他遊說贊助機構，則總共投入5700萬元試圖說服政府官員、佔該年遊說總支出的12%。

以下為2023年加州遊說金額支出前十名機構：

1. 雪佛龍。總部位在加州，自2005年以來已花費共超過7450萬元、嘗試影響州府。包括嘗試與州長紐森在內的州府官員、公用事業委員會、空氣資源委員會、能源委員會等多個機構達成一致協議。主要倡議目標之一為影響紐森去年3月簽署的一項法案實施，授權能源委員會制定煉油最大利潤效益。

2. 夏威夷花園賭場。總部位在洛杉磯縣，去年全力投入遊說，持續一項迄今仍未成功、與賭場法規法案有關遊說，並試圖影響博弈管制局「二十一點」提案(blackjack proposal)。

3. 西部州石油協會。加州遊說最大業主，2023年遊說立法機關、州長辦公室與其他州府機構，這個石油工業貿易組織還針對擬議之煉油天然氣暴利稅(windfall profit tax)進行遊說，但最終被淡化。

4. 麥當勞 。(McDonald's)2023年遊說支出超過560萬元，成為第四大支出者。如此高的州遊說支出，對麥當勞來說，並不常見，自2005年以來，該公司在遊說州府方面僅花費十萬元。麥當勞與其他快餐連鎖店，和負責制定工作場所標準的快餐委員會進行抗爭。

5. 太平洋公司(Pacificorp)2023年遊說支出超過500萬元，針對多個議題遊說公用事業委員會、包括費率與在沙斯塔縣(Shasta County)建造變電所的申請。

6. SEIU工會組織，其包括公職人員在內。自2005年1月以來，組織已在聘請辯護律師方面、投入超過7300萬元。去年共花費390萬元。

7. 能源基金會(Energy Foundation)，為總部位在舊金山的非營利組織，試圖影響空氣資源委員會施行「清潔隊伍」(clean fleet)法規。

8. Waymo是Alphabet子公司，去年為遊說活動支付380萬元。這家自駕計程車公司試圖說服立法機關、通過一項備用卡車司機(human back-up truck drivers)法案，但被州長否決。

9. 加州醫院協會(California Hospital Association)，代表超過400家醫院與醫療保健系統。去年花費超過350萬元遊說，針對17項法案向立法機關遊說，其中大部分與醫護人員及醫院法規有關。

10. 加州商會(California Chamber of Commerce)去年遊說支出超過340萬元。自2005年以來，商會已花費近6000萬元遊說政府。