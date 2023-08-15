國泰銀行總裁：fed可能再加息1次

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明預估，聯準會將在9月暫停加息，然後在9月後一次的會議上再次宣布加息。劉昌明2023年獲舊金山聯邦儲備銀行委任，擔任洛杉磯分行董事局董事 。（國泰銀行提供）

美國聯準會 （Fed）6月暫停加息後，在7月升息1碼，市場對未來利率 的預期存有分歧。國泰銀行（Cathay Bank）總裁兼首席執行長劉昌明（Chang Liu）對未來利率走向和美國金融環境，分享觀點並做出展望。

聯準會決策自下而上

劉昌明2023年被舊金山聯邦儲備銀行委任為洛杉磯分行董事局董事。關於聯準會的決策流程，劉昌明介紹，聯準會召開聯邦公開市場委員會（FOMC）之前，全美12間聯邦儲備銀行會向各自轄區内的分支機構收集各行業的第一手信息，並分析行業面臨的問題和當前市場情況。此後，12間聯邦儲備銀行將進行一系列的會議商討，最後再將訊息匯總給華盛頓特區的聯準會總部，由主席鮑爾（Jay Powell）和其他FOMC投票成員共同討論是否調整聯邦基金利率（federal funds rate）。

「目前的利率水平，已是過去22年來的最高點。」劉昌明說，聯準會之前提到，利率區間將在今年結束前，比目前水平高出0.25個百分點，這意味著可能還會有一次加息。依照之前的加息節奏，聯準會可能在9月暫停加息一次，並在9月後再次宣布加息。

劉昌明認為，聯準會不太可能放出停止加息的信號。因為這不僅存在釋放錯誤信號的風險，還可能導致市場消化升息利空出盡的消息後，出現資產價格大漲的現象（Price in），導致長期利率下降，逆轉正在下降的通膨趨勢。

恐愈多銀行面臨困境

對於當下銀行業的整體環境，劉昌明認為，未來可能會有更多的併購案出現。目前，部分銀行存在類似矽谷銀行的問題，他們之前以極低的利率購買債券和國債，如今利率在短時間內上漲150個基點，他們債券的當前市值出現下降，使投資組合陷入虧損。還有一些銀行可能在商業房地產上面臨壓力，他們的客戶無法再以較高的利率重貸，因此越來越多的銀行可能面臨困境。

劉昌明表示，當下很多企業預期未來會繼續加息，這種預期恐怕要持續到「他們看不到加息」為止，因此很多企業投資貸款 已轉為選擇固定利率。

2%的通膨率可否實現

關於通膨降至2%這一目標，劉昌明表示，他從鮑爾口中得知「目標是2%，就必須達到2%」。聯準會對達到2%的決心很強，不太可能在通膨率達到3%時就收手。歷史數據也説明，2%通膨率對民眾最無痛、對經濟最有益，幾乎所有國家都符合該規律。

劉昌明指出，目前市場對是否可以實現這一目標存有分歧。一種觀點認為，當下就業市場需求非常強勁，工資增長過快恐繼續推高核心通膨率(core inflation)，以致無法達到2%的目標。另一派則認為，已有證據顯示，勞動市場正在冷卻，無業者尋找工作所需時間在增加，通膨壓力正在緩和。從數據上看，2022年上半年平均每月新增就業人數約為43萬，2022年下半年降至32萬人，2023年上半年該數字降至21萬5000人。劉昌明說 ：「聯準會的目標似乎是將這一數字降至約10萬人，因此就業人數對通膨的影響很有參考價值的。」

升息對多數人影響有限

劉昌明表示，抵押貸款利率的上漲對美國大多數人的影響很有限。消費者信用公司Equifax的數據顯示，有70%的美國抵押貸款利率低於4%，在過去幾年中，美國大多數屋主都進行重貸，如今他們依然在享受低利率的房貸。同時，僅有11%的家庭債務是浮動利率，而在2000年時，這一比率高達25%，也側面顯示當前美國經濟的韌性。