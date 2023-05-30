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Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

荷姆斯今入獄 最擔心遭偷拍

編譯廖宜怡╱綜合報導
30日向聯邦監獄報到的Theranos荷姆斯可能面臨在獄中被偷拍的危險。（美聯社）
30日向聯邦監獄報到的Theranos荷姆斯可能面臨在獄中被偷拍的危險。（美聯社）

Theranos創辦人荷姆斯今日（30日）將道別兩名年幼的子女，向聯邦監獄報到，展開長達11年的牢獄生涯。

然而，實境秀名人沙哈（Jen Shah）的前車之鑑可能讓荷姆斯擔心，會在德州布萊恩（Bryan）監獄遭到員工或獄友偷拍，然後把照片洩露給媒體。

前實境秀「真實的鹽湖城家庭主婦」（The Real Housewives of Salt Lake City）明星沙哈本月初要求調查，她在布萊恩監獄裡的照片是如何流傳出去的。

根據TMZ報導，在得知Page Six刊出她在獄中的照片後，沙哈十分擔心。她說：「當我看到這些照片，並認出拍攝的角度和位置時，我非常害怕。」

沙哈認為，這些照片並非由一位專業攝影師拿著長鏡頭從監獄外拍攝，她堅信，照片是在監獄某個深處拍攝的。她還擔心，這名拍攝者還會拍她洗澡、上廁所或換衣服的照片。

沙哈暗示，照片應該是一名獄警或其他監獄員工拍攝的，或是監獄員工提供攝影者一個特殊通道，讓他可以在院子裡看得到她的地方拍攝。

華爾街監獄顧問公司（Wall Street Prison Consultants）的拉文（Larry Levine）表示，也有可能是另一名受刑人非法使用手機拍攝的。提供白領被告人入獄諮詢服務的拉文證實，有些受刑人非法持有手機，而且這種情況愈來愈普遍。

拉文說，荷姆斯肯定是下一個被偷拍的目標，因為專門報導名人的媒體會願意支付高價購買她被偷拍的照片。

儘管法律禁止聯邦監獄受刑人擁有手機，也禁止監獄訪客提供手機給受刑人使用，但聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）提出的一份聲明指出，長期以來，包括手機在內的無線通訊設備，不斷被走私到全國各地的懲教機構裡。

2022年1月，荷姆斯在聖荷西聯邦地方法院被陪審團定罪，罪名是她創辦的「一滴血驗百病」的驗血公司Theranos詐騙投資人超過1億4400萬元。本月稍早，上訴法院駁回荷姆斯要求在上訴期間不入獄的申請。

監獄 手機 荷姆斯

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