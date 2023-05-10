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聖縣擬砍數百職缺 工會抗議人力不足

記者王子涵╱聖他克拉拉縣報導
圖為聖他克拉拉縣縣府辦公樓。（縣府員工服務官網）
圖為聖他克拉拉縣縣府辦公樓。（縣府員工服務官網）

聖他克拉拉縣為抵消財政赤字，計畫削減數百個空缺職位，當地工會領袖指出，這將進一步加劇人力不足的問題。

聖縣縣府目前共有3500個空缺職位，若裁去其中的650個職位，便能夠抵消1.2億元的預算赤字，並在下一個財年中分配到其他領域。

縣執行長史密斯（Jeff Smith）表示，空缺時間超過18個月的跨部門職位將是削減的對象，當前在職員工將不受影響。

「現實就是，我們的財務狀況已不再充裕。」史密斯說，「我們必須在不影響城市服務、不影響員工的前提下，找到削減開支的方法。」

當地工會SEIU 521執行長門德斯（Riko Mendez）表示，削減空缺職位無法根本解決當前員工負擔過重，人力不足的問題。他補充說，縣府人力短缺意味著弱勢群體無法得到足夠的公共服務。

SEIU 521工會是聖縣最大的工會，代表1萬2000多名員工，其中包括門警守衛、醫護人員、社會工作者等。

門德斯說：「每一個空缺職位的填補對於社區來說都是意義非凡的。這意味著每天都能多一個人上崗，為社區提供服務。」

職位空缺困擾聖縣已久。聖他克拉拉谷醫療中心的醫護人員因人力短缺，導致急診室患者等候時間過長，在年初便發起抗議活動。2022年的一項調查顯示，該醫療中心約69%的縣級聘用醫生計畫在未來三年內辭職。

門德斯說，削減職位會讓公共服務部門更加捉襟見肘。他提到，曾有一名醫護人員告訴他，一位發生緊急狀況的孕婦因當天恰好有足夠的醫護人員而獲救。他深刻意識到這是個生死攸關的決定。

勞工權利律師陶貝（Ruth Silver Taube）表示，整個加州都面臨人力緊缺的問題，而削減職位並不是解決問題的辦法。「削減職位後，從紙面上看空缺數目確實減少了，但更加繁重的工作只會驅使更多人離開。他們需要做的是填補這些空缺。」陶貝說。

聖荷西市也面臨相同的窘境，市府雇員曾在去年要求提高工資，理由是數百個空缺職位導致工作量變大。

門德斯表示，縣府需要吸引人才。「員工在努力工作的同時，還要應對疫情對心理健康的影響」。

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