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推特走入歷史 併入馬斯克另一企業X Corp

編譯廖宜怡／綜合報導
文件顯示，推特已與馬斯克擁有的另一家公司合併，正式走入歷史。（美聯社）
文件顯示，推特已與馬斯克擁有的另一家公司合併，正式走入歷史。（美聯社）

彭博社（Bloomberg）報導，推特公司（Twitter Inc.）已正式走入歷史。

推特的律師表示，他們於4月4日提交了一份文件給法院，告知這家馬斯克（Elon Musk）擁有的社群媒體已與馬斯克擁有的另一家企業進行合併，並放棄了它獨特的企業名稱。文件說：「推特公司已被併入X Corp.，已不再存在。」

根據報導，這份文件與極右派人士盧默（Laura Loomer）對推特和臉書提起的訴訟有關。

X Corp.是一家隸屬於其母公司X Holdings Corp.的私人公司。馬斯克11日發出一則只寫了一個「X」字母的推文，透露了這個消息。

儘管推特的網站或應用程式尚未更名，但這項消息代表馬斯克為了將他去年花了440億元收購的推特併入「全方位應用程式X」（X, the everything app）的計畫又向前邁出了一步。馬斯克去年10月在一則推文中暗示了這項計畫。

儘管沒有提到具體細節，馬斯克先前已經注意到中國微信（WeChat）的便利性，它將包括送餐、共乘、無現金付款等各種不同的應用程式整合到一項服務中。

推特重塑後的品牌也與馬斯克的其他產品一致，包括Space X、Tesla Model X以及他在與他人共同創辦PayPal之前創辦的網站X.com。

在另一則推文中，馬斯克更新了關於推特著名藍勾勾的付費計畫最新發展。之前獲得免費認證的個人用戶原本應該從4月1日起開始支付11元月費，否則就會失去認證藍勾勾。但4月1日過去了，只有少許用戶失去藍勾勾，包括有5500萬名粉絲的紐約時報（New York Times）。馬斯克11日宣布，將付費的最後期限延到4月20日。

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