灣區首見職業女足球隊 2024賽季亮相

四名前女足國家隊成員成為灣區第一支女足職業隊的創始人。（國家女子足球聯賽提供）

國家女子足球 聯賽（The National Women's Scooer League，簡稱NWSL）將在北加灣區 擴建第14支球隊。這也將是第一支落戶在灣區的職業女足球隊。

NWSL於4日宣布，第六街（Sixth Street）投資 公司與四位前女足國家隊成員將共同組建一支新女足球隊。據報道，新球隊的入會費達到5300萬元，超過上支新球隊的10倍。球隊的名稱、球館目前還未公佈，但極大可能會將主場定在聖荷西地震隊（San Jose Earthquakes）的主場PayPal公園球場，球隊計畫在2024賽季亮相。

在4日的線上發佈會上，第六街執行長威克斯曼（Alan Waxman）表示：「很感激有機會與四名傳奇的女性運動員合作，她們是一代女性的榜樣，我們期望建造一支冠軍級別的俱樂部。」威克斯曼指出，新球隊的落戶將是灣區體育史上具有里程碑意義的時刻，也是投資女性體育事業的轉折點。「灣區是個極度被低估的足球市場，我們3年前就開始策劃，現在終於夢想成真。」

第六街是世界多家職業體育俱樂部的投資者，包括西甲皇家馬德里（Real Madrid）、西甲巴塞隆納（FC Barcelona）、NBA聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）等。公司預計投資1.25億建設球隊，除入會費外還將建設一座價值7200萬元的訓練場館。

四名初創女足國家隊成員都曾在聖他克拉拉大學校隊訓練，她們是查斯坦（Brandi Chastain），奧斯伯恩（Leslie Osborne），斯拉頓（Danielle Slaton）和瓦格納（Aly Wagner）。

「灣區是一切故事的起點。」查斯坦曾在1999年的女子世界杯上射進製勝點球，「我們對俱樂部可能達成的成就感到十分興奮，這將代表許多女性運動員及體育人士的努力。希望灣區的球迷能夠擁抱新球隊，延續灣區體育的冠軍傳統。」

「對於灣區的足球愛好者以及體育愛好者來說，今天是一個偉大的日子。」聖他克拉拉大學05級學生、女足國家隊成員奧斯伯恩說。

前金州勇士運營主席、財務長沃爾茨（Rick Welts）也將加入董事會。他是美國男籃「夢之隊」的策劃人之一。舊金山巨人隊的前執行長斯勞特（Staci Slaughter）也將作為高級顧問加入團隊。