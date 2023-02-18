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金山加大醫院「全女性團隊」移植心臟 創歷史紀錄

編譯組／灣區電
舊金山加大醫院心胸外科醫師費德勒與手術房所有女性醫療團隊、進行五小時心臟移植手術。(圖取自舊金山加大官網)
舊金山加大醫院心胸外科醫師費德勒與手術房所有女性醫療團隊、進行五小時心臟移植手術。(圖取自舊金山加大官網)

包括舊金山加大心胸外科醫師費德勒(Dr. Amy Fiedler)、醫生施克林杰(Dr. Laura Scrimgeouer)、布萊克(Dr. Charlene Blake)、注射師羅蘇(Ashely Risso)、註冊護士柯洛內爾(Ruiza Coronel)與一名合約護士等人，去年12月組成一個全女性醫護團隊完成心臟移植手術，這可能是舊金山加大第一次全女性醫療團隊進行心臟外科手術，也可能是全美首次確認的全女性心臟移植手術，創下歷史。

費德勒表示，舊金山加大外科團隊分配為隨機，不能選擇與誰合作、也不會親自挑選團隊。這次恰巧組成全女性醫護團隊進行心臟移植外科手術。包括患者、外科醫師、心臟麻醉師、注射師與所有研究人員與護士，皆為女性，若捐贈心臟者也是女性(相關訊息未公開)，就共有九人。

匹配移植捐贈者與接受者非營利機構「器官分享聯合網絡」(United Network for Organ Sharing)人員帕詩克(Anne Paschke)表示，這次心臟移植手術，至少可以是追溯到1988年機構成立時迄今、首次確認的全女性心臟移植手術。從那時開始，全美已進行8萬8000例心臟移植手術。但未知在此之前、是否有全女性團隊心臟移植手術。

40歲的費德勒去年夏天受聘舊金山加大、成為七名心臟移植外科醫師中唯一的女性。她之前任職的威斯康辛大學、以及自哈佛醫學院畢業後擔任住院醫師的麻省總醫院，都沒有心臟移植外科醫師。她是第二位從哈佛醫學院心胸科培訓計畫畢業的女性醫師，之前一名女醫師畢業於25年前。

費德勒表示，她接受培訓的地方從來沒有女性主治外科醫師，胸腔外科領域的主治外科醫師很少。凱薩醫療(Kaiser)心臟移植專家、美國心臟協會專家威斯夏爾(Dana Weisshaar)指出，目前還沒有關於進行心臟移植手術女醫師的具體數字，但據她所知，全美僅有21位女醫生，「在我執業26年的心力衰竭臨床手術中，這次是第一次，手術房裡每位都是女性，非常少見。」

威斯夏爾在凱瑟聖她克拉拉(Kaiser Santa Clara)執業。這個醫療部門負責處理整個北加州的凱薩醫院心臟移植患者，但會分配所有移植病例。在灣區，只有史丹福大學醫學中心有兩位女性心臟移植外科醫師。

近年來，擔任外科醫師的女性比例從10%上升至30%。費德勒說，由於時間表與每個部門的女性人數有限，這次心臟移植病房由全女性醫療團隊進行手術，只是一個巧合。然而，外科研究員施克林杰認為，這次手術反映了女性在所有領域的普及，甚至有可能在同一時間出現全是女性的團隊。

舊金山加大已完成過500多例心臟移植手術。蓋依(Fatou Gaye)是這次心臟移植手術患者。來自西非的她，因為呼吸急促、食欲不振、疲勞與腿部腫脹而就診舊金山總醫院，被轉介到舊金山加大並被診斷出患有心力衰竭，之後接受心臟移植手術。手術成功、患者恢復順利。

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