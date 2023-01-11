加州暴雨成仇 專家：讓它氾濫存地下

缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

短短數日之間，加州 從極度乾旱轉變成為洪患滿布災區。90%加州人陷入洪患警報區。尤有甚者，另一波暴風雨即將來襲。然而才不過數周前，美國乾旱監測系統 (US Drought Monitor) 宣布，加州許多縣轄區處於極度乾旱狀態。

從極度乾旱到目前的洪患災情充分顯示加州目前所面臨的問題：當乾旱的加州突然出現龐大雨量時，應當如何適當處置，讓加州未來再度面臨嚴重乾旱時，仍能享有充裕的供水。

氣候科學家指出，解決加州目前所面臨的兩難問題方法之一，即讓河水氾濫到地面上去，不要築堤防洪。

屋崙太平洋學院 (the Pacific Institute) 的共同創辦人與氣候學家葛雷克 (Peter Gleick) 說，必須稍微改變河水流動方式，讓河水氾濫到地面上去，如此可充分利用雨季，填補地下水儲藏量。葛雷克強調，我們不應只想到如何防洪，而是如何與洪患共存。

葛雷克認為，過去興建河堤，主要目的是保護社區，現在社區所面臨的是氣候變遷 帶來的極端氣候，情況完全不同。

葛雷克指出，我們必須改變思考方式，改變基礎建設性能，充分保存洪流，讓大水儲存在地下水層，為未來必將來臨的乾旱季節做好充分準備。

許多氣候學家同意葛雷克的看法。他們認為如雨季期間，使用河堤防洪，多餘的雨水無法滲透到地下水層。加州中谷農作物地區使用大量水井，井水是當地民眾的生活資源，如沒有充裕地下水，乾旱季節一到，水井乾枯，農民生活將面臨困境。

然而讓河水滿溢氾濫有個大問題，那就是必須遷移可能蒙受洪患威脅社區，此即所謂管理性遷移。這種遷移社區方式難度很高。然而戴維斯加大運用地質科學教授平德 (Nicholas Pinter) 指出，從1990年代開始，許多歐洲國家即採取這種與洪患共存方式治水。這些歐洲國家花費數十億歐元進行這種治水計畫。

葛雷克說，類似這種管理性遷移思維方式，民眾一時可能很難接受，不過如何應付極端氣候，方法很多，管理性遷移只是其中一個。如要充分應付氣候變遷，保險 政策亦要改變，讓遭到洪患侵襲的屋主，能到另外一個安全地區建蓋新屋，減低洪患造成的災害。