封面故事／墨國集團 「毒」占美市場

緝毒署鑑識科學家在查驗藥物成分，DEA前官員稱「芬太尼是我們見過毒性最強、殺傷力最大的藥物。」(TNS)

屬於合成鴉片(synthetic opioid)致命毒品 的芬太尼(fentanyl)，過量致死案例近幾年在美國頻創新高，華爾街日報報導，芬太尼在美國國內的供應主要來自墨西哥 兩大販毒集團「西納羅亞」(Sinaloa)、「哈里斯科」(Jalisco)。自從中國幾年前大規模打擊芬太尼製造之後，「西納羅亞」與「哈里斯科」便逐漸霸占市場，兩者之間彼此較勁。

墨西哥毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin 'El Chapo' Guzman)的兒子歐維迪歐(Ovidio Guzman)日前被捕，據稱他是墨西哥最大的芬太尼販子之一。(美聯社) 美國查獲大量芬太尼，足以殺死數百萬人。(美聯社)

製造成本便宜、配方容易複製等特點，讓芬太尼深受犯罪組織喜愛，卻導致藥物過量致死危機越演越烈。根據統計，2021年美國有10萬8000人死於用藥過量。2019年至2021年間擔任美國聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)副幕僚長的克洛提(Jim Crotty)說：「芬太尼是我們見過毒性最強、殺傷力最大的藥物。」

一名「西納羅亞」集團25歲員工在殘破房舍裡，將各種化學物質放進大型油桶裡加熱攪拌。他說，每周工作六天，可以做出共計數十萬顆芬太尼。極為簡陋的製毒實驗室面積大約十呎見方，設立成本相當低廉，可以迅速開工，也能快速拆除，遷往下一個可以躲避查緝的隱密地點。

這名員工說，在這個由他獨力經營的製毒實驗室工作，每周最多可賺2500元。工作時，他穿著連身式防護衣，戴著黑色布質口罩與深色護目鏡。他說，若有噁心想吐的感覺，就喝牛奶。

「西納羅亞」與「哈里斯科」的名稱來自兩大集團在墨西哥太平洋沿海地區的地盤。「西納羅亞」是有著數十年歷史的老字號犯罪組織，與墨西哥西北部經濟、政治、文化淵源極深。「哈里斯科」活動地點則較南邊，是後來才崛起的組織，以暴力行動企圖瓜分「西納羅亞」的毒品市場大餅。

與海洛因相比，芬太尼製造簡單許多，因為完全經過合成產生，不像海洛因必須培植罌粟花。墨西哥境內的芬太尼實驗室一旦遭到破獲，或者大量芬太尼在美墨邊境 遭到查扣，販毒集團很快就能做出新的一批產品，不像海洛因必須等待種植或付錢給農民。

從製造成本來看，智庫機構「蘭德公司」(Rand Corp)毒品政策研究中心(Drug Policy Research Center)副主任帕爾杜(Bryce Pardo)分析，若以植物鴉片製作海洛因，生產每公斤的成本上看6000元，但購買製作芬太尼的所需材料，生產每公斤的成本開銷則在200元以下。

帕爾杜主持的跨黨派合成鴉片研究報告結論指出：「合成鴉片帶有經濟與策略方面的好處，讓犯罪分子得以大量生產，速度遠遠超過執法單位的查緝。」報告指出，從墨西哥進口到美國的非法藥物，每年累計價值約有數百億，其中芬太尼占有比例越來越高。

芬太尼變得普遍、取得越來越容易之際，海洛因市場則逐漸縮水。在西納羅亞山區種植罌粟的某些墨西哥農民說，自從販毒集團不再以海洛因為重心之後，收入就一路下降，某些農民最後則放棄農地。

前任墨西哥國家安全委員會(National Security Commission)首長賽爾斯(Renato Sales)指出，「西納羅亞」是芬太尼市場的老大。美國與墨西哥官員則形容，「西納羅亞」集團運作有如企業一般，在拉丁美洲、歐洲及亞洲等共計數十個國家裡，設有毒品製造部門、行銷部門，還與供應商建立關係，集團旗下不同部門有著不同工作分配，例如安全維護、洗錢、交通運輸、生產製造、行賄官員。

今年6月，聖地牙哥美國聯邦檢察官辦公室宣布，經過長達兩年針對「西納羅亞」集團的追蹤調查，已有26人遭到起訴，調查人員查扣毒品包括甲基安非他命(methamphetamine)、古柯鹼、海洛因以及含有芬太尼的大約50萬顆假藥。運送毒品人員、藏匿地點負責人、把販毒收入偷渡帶回墨西哥的工作人員，通通被緝毒署破獲。

緝毒署在2020年的行動中，則逮捕的6000多名「哈里斯科」集團在美國國內的成員。官員指出，「哈里斯科」集團是墨西哥發展最迅速也最為暴力的組織，與「西納羅亞」集團爭奪海港控制權，因為來自中國的芬太尼化學製作材料必須從海港進入。

墨西哥販毒集團製造的強效類鴉片藥物芬太尼在市場上容易取得，藥物過量死亡人數因此激增。(美聯社)

2005年，美國出現芬太尼濫用危機，中西部都有案例傳出，主管官員最後尋線破獲位於墨西哥托魯卡市(Toluca)的一座非法實驗室。這座實驗室被關閉之後，芬太尼問題曾經冷卻一段時間，但到了2010年間，芬太尼卻演變成邊境危機。當時，來自中國的藥丸透過墨西哥源源不絕進入美國，墨西哥販毒集團則提高產量。美國東部受到影響尤其龐大，因為藥效強大的芬太尼被混入海洛因供應當中，有些時候讓使用毒品的民眾大吃一驚，用藥過量致死的案例也因此增加。

2019年5月，中國在美國壓力之下，中國對與芬太尼有關的藥物嚴格管控。非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)報告指出，到了隔年，在美國遭到查扣、來自中國的芬太尼，數量大幅下降。

前總統川普任內的全國毒品管制政策局(Office of NationalDrug Control Policy)局長卡洛爾(Jim Carroll)指出：「正如大家都知道，中國不是民主國家。他們可以很快針對毒品製造者做出打擊行動。」不過，中國的化學材料製造商持續銷售用來製造芬太尼的成分，這些成分有著廣泛的合法用途。

墨西哥販毒集團原本就享有市場優勢。川普任內的緝毒署代理署長狄龍(Uttam Dhillon)指出，販毒集團原本就有已經建立好，與古柯鹼、大麻、海洛因等毒品有關的販毒系統，跟中國方面的化學原料製造商已經有交情，從甲基安非他命前例當中則學到製毒實驗室應該如何運作的經驗。

緝毒署指出，販毒集團推動之下，以往較少有毒品問題的美國東部幾州，甲基安非他命變得越來越普遍，芬太尼在美西地區則一路成長。芬太尼藥效強大，製造過程缺乏品質管控，雙重因素之下非常容易出現藥物過量。有時候使用者並不知道使用的藥物當中被加進芬太尼，或者芬太尼被人以其他藥品名義販賣。

警方表示，芬太尼經常以假藥的形式流入美國，外觀看起來像是其他的處方藥物，例如止痛藥氧可酮(oxycodone)。緝毒署官員認為，販毒集團這些手段的背後目的，是想讓使用處方藥物的更多民眾，能夠接觸到販毒集團生產的毒品。狄龍說，販毒集團並不只是填補市場空缺，「他們是創造了一個市場」。

在墨西哥古里亞坎市(Culiacan)祕密實驗室裡製造芬太尼的27歲毒品生產者說，由於芬太尼價格走低，販毒集團因此面臨壓力，必須推出新產品。他說，與另一名夥伴正在測試藥力比冒牌氧可酮還強30%的新藥，名稱為M30。新藥外觀為粉紅色、黃色、綠色，造型則是墨西哥民俗傳說的骷髏頭，帶有奶油味道，加熱時會留下金黃色痕跡，聞起來像焦糖玉米花，展現「高品質」的格調路線。他說，一周之內最多可生產100萬顆新藥。

帕爾杜主持的跨黨派合成鴉片研究報告指出，芬太尼市場的互動關係並不容易打破。關鍵之一便是，在中國生產的芬太尼製作原料，許多都有合法的藥學用途。即使某些原料遭到管制，芬太尼製造商還是有辦法從各種不同的化學原料供應商當中，挑選到各式各樣的材料。

以化學材料4-piperidone為例，雖然是常見的芬太尼成分，但同時卻用在合法的藥學研究當中。

白宮全國毒品管制政策局(Office of National Drug Control Policy)主任古普塔(Rahul Gupta)表示，美國已經要求中國加強規範化學材料運作的適當標記，並且同意能夠製造芬太尼的成分清單，好讓這些原料可以受到追蹤。

中國人民公安大學(People's Public Security University of China)犯罪調查研究所(Institute of Criminal Investigation)2021年公布研究報告指出，中國藥物管制部門人員訓練不足、指揮層級界線混淆，導致研究人員前往化學工廠調查時，通常無法確知哪些是製造芬太尼過程裡需要的材料。