2023清單／憶友篇／追思吳文津-前哈佛燕京圖書館館長

吳文津先生去年百齡嵩壽,作者去信祝賀,吳先生傳回玉照健壯如昔,並提及友人Chester Wang的詩集。底圖是1967年吳先生對圖書資料編目業務的構想。(作者提供)

每至年末,媒體多會列出今年從「人生列車」下車的名人雅士,與讀者同追悼。媒體的年終大事,轉換為個人親身感受,與其片段思故友,何不從記憶的抽屜裡,找出二三事,記下斯人身影,是懷念斯人的最好方式。~~編者

美國的學術界、哈佛大學歷史教授費正清(John King Fairbank)先生常被尊稱為「中國研究」之「教父」(God Father)。1963-64年間,哈佛的燕京圖書館 創辦人裘開明 (Kaiming Chiu)先生宣布退休 ,費先生為了找他的「繼承人」,曾經多次到加州 訪談胡佛研究所(Hoover Institution)東亞圖書館吳文津(Eugene Wen-jin Wu)館長,這亦頗合「三顧茅廬」 求才若渴的古例。

求才若渴 三顧茅廬

吳先生深受感動,終於在1965年到哈佛報到,一直到1997年退休,才回舊金山灣區頤養天年。

當時,學術界流傳了如是戲言:大唐的長安城在耶魯、宋京處於亞利桑納州(Arizona)、明代雙都分別在明尼蘇達州(Minnesota)與芝加哥、而清代與民國則各為哈佛與史丹福大學/胡佛研究所兩個重鎮【注解】。

費先生是從研究清代外交檔案起家的。在胡佛的年代,又正是吳先生研究當代中國資料的鼎盛時期。他編訂的那兩部工具書:《二十世紀中國的領袖人物》(Leaders of 20 th Century China: Annotated Bibliography of Chinese Biographical Works in the Hoover Institution, 1965)及《當代中國研究》(Contemporary China: A Research Guide,1967),殺青之日,即成為經典之作。

檔案資料方面,由他搜集整理的《江西蘇維埃共和國,1931-34》,亦極珍貴。費先生當然知道,中國研究的發展,應放眼21世紀的發展。吳先生正是世代交替中能跟他配合的最佳人選。

以哈佛的盛名及其資源優勢,燕京圖書館發展庫藏工作及讀者服務的業務,方針既定,應可推行。吳先生到任之初,就發現編目作業與技術性管理,東亞各種不同語文的資料各自爲政,庫存積壓 (Backlogs)情形非常嚴重。這些問題應有一個通盤的計畫。1960年代,正是圖書館現代化的「轉型」時期, 編目業務的自動化(Automation)、數位化 (Digitization)是新的趨勢。

按照一般傳統美國圖書館的行政組織,也該找個負責編目技術性的副座。可是,當時人才缺乏,談何容易?

根據1967年12月間給我那封信,吳先生提到他對處理圖書資料編目業務的構想,要找一位專門人才,能獨當一面的副館長。在適當人選決定之前,他又有一套完整的培訓人員計畫。我當時只有兩三年的工作經驗,有幸而被選為受培訓人員,任期三載。不過,我自忖沒有信心,恐辜負栽培厚望,未敢接受。

多年來,我一直對吳先生有歉仄之意。記得他擔任美國東亞圖書館委員會(Committee on East Asian Libraries)主席期間,有一個常務委員會(Executive Committee)名額臨時出缺,他還是把我的名字提出遞補。我心存感念,希望他對我沒心結。

根據吳先生的回憶,1971年,他曾到台北親訪台灣大學圖書館系創辦人賴永祥先生,面請他到哈佛幫忙。翌年嚴冬,賴先生終於携眷來美。這倒像是當年哈佛向胡佛求才的重演了。最初幾年,賴先生的職務是編目主持人。自1978起,到1996年退休,晉升為副館長。

2017年10月,吳先生在《東亞圖書館學報》(Journal of East Asian Libraries)發表 《向賴永祥致敬》(A Tribute to John Yung-Hsiang Lai) 一文, 細説賴先生的貢獻。 他發明的「賴永祥中國圖書分類法」,從1962至2002年,修訂八次,曾在東南亞地區的中文圖書館廣受採用。他的學術研究興趣是基督傳教史及台灣史。早在1950年代,《台灣教會公報》刊出的《教會史話》是他編輯的。專著有《台灣史研究初集》及《台灣省通志卷三外事篇》兩書,分別由三民書局及台灣文獻委員會於1970及71年出版;又曾利用哈佛的資料,編輯《基督教傳教史中文典籍目錄》(Catalog of Protestant Missionaries Works in Chinese)一冊,1980年出版。

至於哈佛的豐富庫藏,集中在《哈佛燕京圖書館中日文典籍目錄》(Harvard-Yenching Library Chinese and Japanese Catalogs),共72巨冊, 1985-86出版。此外,又募得300萬美元基金,用於委託「聯合計算機圖書館中心」(Online Computer Library Center, OCLC)製作館藏完整資料檔的方案,亦早經完成。

推薦立傳 可惜停辦

記得新世紀之初,美國圖書館學會(American Library Association)及美國大學與研究圖書館學會(Association of College and Research Libraries)共同發起舉辦一個別出心裁的學術界人名工具書計畫,稱爲 Legacy Project。文字説明力求簡明,重點放在歷史圖片。得到這個消息後,我想到應被立傳的不二人選就是吳先生。

於是,立即與之聯絡,説明我要提名他列入這個新出版物,承其同意。我草擬簡傳,呈上修正。他親自另撰一篇。同時,寄我很多富有歷史性意義的照片。我立刻將全部資料轉寄芝加哥學會總部。幾個月過去了,沒有下文。我寫信追問,獲得主辦當局尚在作「全盤考慮」的囘覆。大半年又過去了,我終於接到通知,説是出於大學與研究圖書館學會的建議,經過全體同意停辦這個計畫。我又一次讓吳先生失望了。内心感受實不可與外人道。

續後的事情是,吳先生的珍貴照片絕不可有任何閃失。我馳電協會總部,請將照片及有關文件用保險郵包寄還給我。由我用同樣方式轉寄家住北加州的吳先生。他回音收妥後,我才放心。

吳先生一向很好客,有友人從外地到北加州,他常請吃飯見面。每次從南加北上,我也想拜訪他,總是錯失機會。甚至有一次,吳先生到南加州辦事,我又必須外出,兩人又失之交臂了。

5月間, 欣逢吳先生百齡嵩壽,美國學術及圖書館界人士發起e-Card簽名祝賀,看到有人寫對聯慶賀,我也效顰一番。採取人名,曰:「文藝經師事,津梁主司才」;利用機構名稱,又曰:「文武雙藝集一身,胡哈兩佛慶得人。」聯語用鋼筆寫在紅紙上傳出。

5月19日,承吳先生回示,並傳最近玉照。看他紅光滿面,健壯如昔。我因在回信中提到友人王正義(Chester Wang)的詩集,他在隔日短信寫道:「Chester曾是胡佛共事,當然記得…他在哪裡?你寫的他的詩集讀後感,便中尚希掃廟寄下,以便拜讀。」 我照辦了。

又加上詩集中的代表作,那首62行加題目兩行,涵有「六四」隱義的《五月花開,六月花謝》長篇原文也一同傳上。

吳先生在短信中提到「便中尚希掃廟」將詩集寄給他。孤陋寡聞如我,對「掃廟」一詞深感生澀。「掃廟」是否 「掃描」(Scan)的筆誤?不過,打掃廟堂,本為善行。信徒們「佛堂打掃常乾淨,一條明路進佛堂。上掃君來下掃臣,掃掃青天給福雲…」的歌詞,可見一斑。假如引伸為「勞駕」、「麻煩」的客氣話,可能説得通嗎?

哲人萎矣 典範長存

接著,兩個多月的日子沒有吳先生的消息。8月11日那天,哈佛燕京圖書館新近上任的楊繼東(Jidong Yang)館長發出電信說,吳先生在8月1日仙逝了。晴天霹靂,哲人其萎矣,典範長存也!

吳先生是一位事功型的代表人物。抗戰時期,原在四川大學就讀,毅然放下書本,從軍報國。沒想到被派往美國受訓期間,日本投降,戰爭結束。留在美國進修,繼而就業。

專長是當代中國問題研究,又能夠切實地融化入美國學術文化界及其主流社會。他演講時,條理分明,聲如洪鐘,大家應有深刻的印象。

回想有一年春季亞洲研究學術界年會餐會中,吳先生三杯下肚後,談笑風生。忽然間,他寬衣解帶,顯出戰時「掛彩」的疤痕。那是1944年秋初,在貴州安順黃果樹大瀑布地區行軍時被突襲的事。吳先生平生得過的獎狀勳章很多,那個用血肉記下的標誌,應是可貴而無價的。

【注解】據我個人記憶所及,1960年代初期,各校教授陣容大致如下:Yale:唐史Arthur Wright, Mary Wright;Arizona:宋史Charles Hucker ;明史(北京)Minnesota: Romeyn Taylor , (南京)芝加哥何炳棣;及近代史(晚清) 費正清與(當代)吳文津。