封面故事／8活動 紐約假日過得精采

布魯克林植物園的「光景」燈光秀大受歡迎。(Getty Images)

聖誕季節來臨,紐約市 今年活動亮點包括「胡桃鉗」(The Nutcracker)現代版演出、火箭女郎舞蹈團(Rockettes)熱舞,以及在慈善廚房(Soup Kitchen)舉辦的歌劇演出。紐約假日活動指南如下:

1.胡桃鉗芭蕾演出

以重達1公噸、高41英尺的聖誕樹為布景,由126名兒童組成的舞蹈陣容,紐約市芭蕾舞團(New York City Ballet)年度演出著名編舞家喬治.巴蘭欽(George Balanchine)的「胡桃鉗」,在林肯中心大衛科奇劇場(David H. Koch Theater)登場,演出時間到12月31日止。

2.火箭女郎舞蹈秀

今年的「聖誕奇觀」(Christmas Spectacular)節目中,將有全新編舞的「The Dance of the Frost Fairies」曲目,以及1933年流傳至今的經典秀「The Parade of the Wooden Soldiers」。火箭女郎踢腿秀與絢麗服裝適合闔家觀賞,在無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)的演出至明年1月2日。

無線電城音樂廳的火箭女郎舞蹈團演出經典的踢腿秀。(路透)

3.四地閃爍冬季燈展

這個冬季在紐約市與長島共計四個不同地點,將舉行冬季燈展(Winter Lantern Festival),活動時間至明年1月8日止。

史島大學醫院社區公園將有數千盞中式燈籠,展出主題為「東遊記」(Journey to the East)。皇后區農場博物館則有「照亮農場」(Illuminate the Farm)燈展。

4.植物園 燈光秀

布魯克林 植物園「光景」(Lightscape)燈光秀去年推出門票被搶購一空,這個聖誕季節展出到明年1月8日。長達1英里的通道,蜿蜒經過52英畝的景觀,使用超過100萬個燈泡,還有紙鶴和候鳥的雕塑。

位於布朗士的紐約植物園「假期火車秀」(Holiday Train Show)展出至1月16日,遊客可觀看模型火車從帝國大廈、自由女神像等上百個微型紐約地標中駛過;園裡還有以節能燈泡搭配音效的「發光」(Glow)聲光秀,是紐約市最大的節日燈光秀之一,演出至1月14日。

5.「聖誕頌歌」舞台劇

傑弗森‧梅斯(Jefferson Mays)一人飾演狄更斯(Charles Dickens)著作守財奴等角色,某些劇情可能讓12歲以下兒童害怕。在尼德藍德劇院登場的演出將至明年1月1日止。

6.猶太教光明節

光明節(Hanukkah)活動在布魯克林的大軍團廣場,或曼哈頓中城的大軍團廣場舉行,遊客都可以目睹全球規模最大的猶太教燭台,高度約有32英尺、重量4000磅。布魯克林活動期間是12月18日至25日。

7.寬扎節實體演出

阿波羅劇場的「寬扎節:慶祝新生」(Kwanzaa:A Regeneration Celebration)經過兩年的視訊演出後,12月30日將恢復在觀眾面前表演。

8.多地滑冰場開放

全市有多個溜冰場可供選擇。 中央公園沃爾曼滑冰場(Wollman Rink)提供季票、普通票與貴賓券,供消費者在明年3月前使用。

布萊恩特公園則搖身一變成為冬季村莊,開放至明年3月。該公園以供應新鮮烘焙食品和小擺設的小販為特色,中心還有一個溜冰場, 預訂後可免費入場,但租用溜冰鞋需要付費。

南街海港也有免費溜冰場(可租賃溜冰鞋),1月16日前開放。

布萊恩公園有免費滑冰場。(路透)

布魯克林的LeFrak中心有俯瞰展望公園湖的露天溜冰場和帶頂棚的溜冰場,4月前提供滑冰或曲棍球課程;該溜冰場還為經常玩滑板的人提供超值通行證,並為初學者開設滑冰課程。