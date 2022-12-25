移民專頁／各移民中心 成功率差不多

移民局對同類申請有統一的審核標準，無論在哪個區域中心，都是用統一標準來審核。（Getty Images）

讀者問：

我住在紐約，準備申請移民。I-140如果是優先程序（premium processing）的話，申請表應該寄到NSC，但是，USCIS官方網站上說，如果沒有premium processing的話，就寄到Texas，那麼這是不是意味著紐約州 的申請表可以在TSC處理？我聽說，NSC比TSC難很多，所以申請表寄到TSC，比NSC成功率高很多。紐約州人只要沒有premium processing，I140全部可以寄到Texas去了？

答：

首先，如果你想把你的I-140申請用優先程序（premium processing）來做的話，那你必須把你的I-140申請遞交到移民局 規定的Nebraska Service Center（NSC），因為你住紐約州。

如果你不用premium processing 申請方式的話，如果你遞交的I-140申請是EB-1（特殊人才），因為特殊人才申請目前沒有排期，那麼你可以把你的I-140與I-485綠卡 申請表同時遞交給移民局（concurrent filing）。如做concurrent filing，那你應該把申請遞交到Texas Service Center（TSC）。

我們不認為NSC與TSC在審I-140申請有成功率高與成功率低之分，因為移民局對同類申請有統一的審核標準。所有審查員，無論在哪個區域中心，都是用這統一的標準來審核申請的。

唯一的不同的是，前者審案員要在法律規定的時間內，用快速程序的要求來審理申請人遞交的申請。規定的時間是在收到申請案後的15天之內一定要給申請人一個審案結果，批准或是要求申請人在規定的時間內遞交補充資料。收到補充資料後，也要在15天內給出一個最終的決定：批准還是拒批。

而所有遞交到TSC的同類申請沒有具體的時間規定，所有人遞交申請後排隊等待審批。但這不代表沒有時間壓力的審案會比有時間壓力的審案的標準會降低。

我們的建議是：申請人不應把自己的時間和精力放在這種無謂的比較上。而是根據自己的的實際情況先決定是否要用premium processing還是走regular processing（普通程序)。

如果申請人的材料堅實，我們建議用premium processing，一舉快速拿下特殊人才申請，為綠卡申請掃清障礙。