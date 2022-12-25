我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

移民專頁／各移民中心 成功率差不多

／陳梅律師
移民局對同類申請有統一的審核標準，無論在哪個區域中心，都是用統一標準來審核。（Getty Images）
移民局對同類申請有統一的審核標準，無論在哪個區域中心，都是用統一標準來審核。（Getty Images）

讀者問：

我住在紐約，準備申請移民。I-140如果是優先程序（premium processing）的話，申請表應該寄到NSC，但是，USCIS官方網站上說，如果沒有premium processing的話，就寄到Texas，那麼這是不是意味著紐約州的申請表可以在TSC處理？我聽說，NSC比TSC難很多，所以申請表寄到TSC，比NSC成功率高很多。紐約州人只要沒有premium processing，I140全部可以寄到Texas去了？

答：

首先，如果你想把你的I-140申請用優先程序（premium processing）來做的話，那你必須把你的I-140申請遞交到移民局規定的Nebraska Service Center（NSC），因為你住紐約州。

如果你不用premium processing 申請方式的話，如果你遞交的I-140申請是EB-1（特殊人才），因為特殊人才申請目前沒有排期，那麼你可以把你的I-140與I-485綠卡申請表同時遞交給移民局（concurrent filing）。如做concurrent filing，那你應該把申請遞交到Texas Service Center（TSC）。

我們不認為NSC與TSC在審I-140申請有成功率高與成功率低之分，因為移民局對同類申請有統一的審核標準。所有審查員，無論在哪個區域中心，都是用這統一的標準來審核申請的。

唯一的不同的是，前者審案員要在法律規定的時間內，用快速程序的要求來審理申請人遞交的申請。規定的時間是在收到申請案後的15天之內一定要給申請人一個審案結果，批准或是要求申請人在規定的時間內遞交補充資料。收到補充資料後，也要在15天內給出一個最終的決定：批准還是拒批。

而所有遞交到TSC的同類申請沒有具體的時間規定，所有人遞交申請後排隊等待審批。但這不代表沒有時間壓力的審案會比有時間壓力的審案的標準會降低。

我們的建議是：申請人不應把自己的時間和精力放在這種無謂的比較上。而是根據自己的的實際情況先決定是否要用premium processing還是走regular processing（普通程序)。

如果申請人的材料堅實，我們建議用premium processing，一舉快速拿下特殊人才申請，為綠卡申請掃清障礙。

移民局 紐約州 綠卡

上一則

移民專頁／身分快不保 可在境外等綠卡

下一則

法網迷思／綠卡婚姻 她不簽字 他走絕路

延伸閱讀

防疫遣返令暫維持 庇護申請者徬徨

防疫遣返令暫維持 庇護申請者徬徨
法典第42卷若廢 移民法庭吃不消

法典第42卷若廢 移民法庭吃不消
聖誕假期吹亞裔返鄉潮 洛時：中國移民只能羨慕

聖誕假期吹亞裔返鄉潮 洛時：中國移民只能羨慕
法典第42卷將失效 最高院裁決暫維持防疫遣返令

法典第42卷將失效 最高院裁決暫維持防疫遣返令

熱門新聞

「聖誕傾情」劇照。（取材自IMDb）

佳節不無聊 聖誕電視電影 就要看這幾部

2022-12-24 16:20
魔術方塊剛問世的時候，很多人認為「不可能有解」。(美聯社)

封面故事／玩魔方的孩子 最強大腦 創紀錄2分鐘就換人

2022-12-18 16:07
吸引消費者的「誘餌」信息。(圖：受訪者提供)

詐騙ing／「釣魚」郵件 騙卡號信息

2022-12-18 15:44
用手機取景北極光，比肉眼採光更多、更清楚。（圖片皆由作者提供）

旅遊／從中國來美國 相隔一甲子如願賞「光 」

2022-12-18 02:01
「墜」電影海報。（取材自IMDb）

娛樂／610米高空拍攝 「墜」演員來真的

2022-12-18 02:03
聖誕佳節到，想讓家裡變得有節慶氛圍嗎？跟著我布置，氣氛「升級百分百」，一起來連連看~（Getty Images）

猜猜看／讓家變聖誕屋 經典8招知道嗎？

2022-12-18 02:22

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌