移民專頁／O-1和H-1B簽證 都與工作綁定

讀者問：

本人是new PhD，剛加入一家中型startup公司，有一定被裁員風險，目前OPT 狀態，還未抽H-1B ，公司律師同意辦理EB-1B，但是建議我先辦理O-1，因為OPT不允許移民 。若是直接辦EB-1B，能導致stem extension出問題。但我了解到O-1跟公司綁定，萬一被公司裁員怎麼辦，似乎還不如OPT或者H-1B，這樣好上岸。所以，我現在大概這幾個選擇：（1）等抽到H-1B再辦EB-1B；（2）現在直接辦EB-1B；（3）聽律所的先辦O-1，再辦EB-1B。請問，哪個最靠譜？

答：

OPT是讓外籍人士能在學業完成後合法地短暫地留在美國實習，而不是用來申請移民的。

在你合法滯留美國期間，你可以用不同的途徑申請移民或非移民福利，比如H-1B、O-1或EB-1等。你信上說你有以上三個選項。如果你的條件夠，我們建議你立既遞交EB-1，因為這個申請現在沒有排期，若被批准了，你立即就可以在美國調整身分拿綠卡了。

而O-1和H-1B都是非移民工作簽證類。這兩項都應與你的工作綁定。若你這麼擔心你的公司不能長久，我們還是建議你先辦EB-1為上策。

若你覺得自己條件不夠，選擇立即遞交O-1申請是中策，因為不用等到明年4月遞交。而H-1B應該是下策了，因為你還要等至少五個月才有遞交的可能。