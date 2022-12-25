聖誕快樂／5季節盆栽 把家變活潑

聖誕紅是年底節日季必買的植物。(美聯社)

美聯社報導，假日園藝通常圍繞少數幾種相似的植物，如果家裡還沒有這五種盆栽，不妨買來為家園增添清新氣息。

白水仙花的芬芳讓人無法抗拒。(美聯社)

白水仙(paperwhites)

水仙花家族的球莖必須經過冷藏休眠處理，球莖甦醒後入土種植，會在四個星期到六周內開花，白水仙花的芬芳會讓人無法抗拒。

水仙花可以水耕，但最好種植在有土的盆器之中，土耕不用給太多水，但需要良好的光照，葉片與花朵表現會更好、更漂亮。

水仙花的球莖如果有發芽生長，在正常照顧的情況下保證會開花。許多人會在花朵凋謝後將球莖丟棄，因為第二年如果希望同一顆球經再次開花，就得重複前述的冷藏休眠處理過程。

聖誕紅(poinsettia)

聖誕紅當然是年終過節必買的植物，沒有之一。這種節慶用的裝飾性盆景往往都能撐上幾周，直到聖誕及新年假期結束。

如果想讓聖誕紅保持活力，從商場或園藝店帶回家的這段運輸途中，要盡量減少讓植栽接觸冷空氣，不妨放在車內有暖氣空調的地方。返家後，也不要把聖誕紅丟在門口或窗邊，而是要放在華氏65度到75度之間的地方，夜間溫度則要維持在華氏60度最理想。

表土乾燥後，以浸泡、吸水的方式讓聖誕紅吸足它所需要的水分，同時也要注意保持排水通暢，絕對不要包在裝飾性的鋁箔包裝紙裡面。如果真的要以漂亮的鋁箔紙裝飾包裹植株，記得在上下戳洞增加通風，並在下方打孔以利排水。

聖誕樹使用裝飾性燈泡，要注意安全。(美聯社)

聖誕樹(Christmas trees)

聖誕節 怎麼可能少了聖誕樹？照顧聖誕樹要確保水分充足，如果要使用植物燈或裝飾性燈泡也要注意安全。

節慶過後，不妨找個方便砍碎枝幹的空曠處，或直接送到回收聖誕樹的地方，亦或移到院子裡，作為鳥類的暫時棲身之處。

孤挺花大氣美觀，容易買到。(美聯社)

孤挺花(amaryllis)

孤挺花可能是最容易購得的華麗球莖植物，其花朵大氣美觀，且通常會與盆器、培養土一起出售。唯一要注意的是，球莖頂部的三分之一，要露出表土才行，並給予充足光照。

夏季是孤挺花的生長期，待孤挺花的花朵凋零後，建議可以將花盆移到陰涼通風處讓球莖休眠，明年再搬出來曬太陽，就會再次綻放漂亮的花朵。

聖誕仙人掌可以自行繁衍出許多植株，分送給親朋好友。(美聯社)

聖誕仙人掌(Christmas cactus)

聖誕仙人掌是「仙人指屬」(Schlumbergera)植物，它是另一種會在冬季假期中間開花的植物，由於仙人掌植物容易種植，許多家庭甚至得以世代傳承。如果限制聖誕仙人掌的光照時數，它或許可以每年都開花。

聖誕仙人掌的生命力很強，只要一片葉子就能落地生根，因此可以自行繁衍出許多植株，分送給親朋好友。

聖誕仙人掌在充足光照下會長得最好，它開花時，只能在土乾時澆水。給水太多，花就會凋謝，記得「大乾總比大濕好」的口訣。

花期之外的時間，在表土乾燥時以「腰水」(即泡水到盆器腰部的位置)浸泡的方式，給聖誕仙人掌自行吸飽足夠的水分。等到隔年秋季，再讓聖誕仙人掌曬太陽並保持通風，花朵就會再次盛開。