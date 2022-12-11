每周一書／普丁的俄羅斯帝國夢

普丁的俄羅斯帝國夢。（紐約世界書局提供）

「普丁的俄羅斯 帝國夢」作者王家豪、羅金義兩人大量參考俄方的學術論文、智庫研究報告和新聞評論，有力地呈現坊間輿論中比較單薄的俄方觀點，從歷史文化脈絡細訴俄羅斯帝國夢和烏克蘭 危機的底蘊。

2022年2月俄羅斯揮軍烏克蘭，以「特別軍事行動」名義發動了二戰以來歐洲最大規模的戰事。雖然已有克里米亞與烏東戰爭作為鋪墊，面對普丁（另譯普亭）的悍然動武，世界仍然在問：為什麼？該怎麼理解？要如何應對？會往何種結局發展？

• 普丁將此戰比為18世紀沙皇彼得大帝稱霸波羅的海。此戰如何安置在百年來西方歷史大變的理解當中？

• 如果「外交是內政的延伸」是至理，那麼對烏用兵跟普丁在國內面臨的挑戰有何關係？他的威權體制真的牢不可破？

• 歐亞融合是俄羅斯復興的關鍵，而鷹撲烏克蘭就是普丁的首要一步。「沒有烏克蘭，俄羅斯就不再是一個歐亞帝國」的來龍去脈如何理清？

• 莫斯科用「大棒」懲罰烏克蘭，同時怎樣利用「胡蘿蔔」懾服歐亞盟諸國？俄羅斯霸權的幽靈如何在歐亞地區如影隨形？

• 俄羅斯力圖雄霸歐亞的同時，也致力於重構世界秩序，甚或逐鹿全球。看起來手持弱牌的玩家如何善用獨特的籌碼，在國際舞台上屢次出奇制勝、堅守賽局？

本書分為六章。首兩章聚焦俄羅斯自蘇聯解體以還的政治變遷，綜觀上世紀90年代對民主化的冒進與其後的畸變，以及普丁承接大位後力保政權穩定的關鍵與波折。第三和第四章闡釋普丁的歐亞融合雄圖，包括烏克蘭危機的來龍去脈與其效應，以及歐亞經濟聯盟成員國如白羅斯、吉爾吉斯、哈薩克 等國各自面臨的重大挑戰，當中包藏俄羅斯的諸般野心。第五和第六章分析普丁政權在全球地緣政治角力的表現，審查他的「後疫情時代」世界觀與外交策略，以及發展全球影響力的舉措與得失。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）