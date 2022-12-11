醫師的話／阿茲海默症疫苗 最快5年可獲批准問世

美國國家衛生研究院描繪阿茲海默氏症患者大腦中的細胞。β-澱粉樣蛋白斑塊聚集形成褐色斑斑塊，tau蛋白聚集形成藍色的纏結。（美聯社）

接種疫苗 的發現可以說是歷史上最偉大的醫學成就了。現在研究人員希望將疫苗的技術進一步應用在阿茲海默氏症(Alzheimer's disease)病人身上。

聽說阿茲海默氏症有疫苗要問世了，許多人心中喜悅，都想一探究竟。

「失智 症」是一個總稱，指的是一系列影響人腦工作的疾病，通常是因為慢性的神經元衰退引起的，一般常見是有記憶力衰退、行為改變、說話和行走困難等症狀。

阿茲海默氏症在美國的死亡病因中已居第六位，許多人關注安全有效的疫苗何時問世。（路透）

而在失智症中最常見的占60%到80%就是阿茲海默氏症。要治療阿茲海默氏症，首先要來看一看，這種病症有什麼特別的地方。回顧過去20年的研究，發現一些引發阿茲海默氏病的共通點，就是大腦中神經細胞（澱粉樣蛋白斑塊）之間聚集的Aβ硬化沉積；另一個是腦細胞內tau蛋白的神經纖維纏結。兩者都會導致神經細胞信號受損，最終導致失智症的發病和症狀。

在治療方面，目前的治療藥物都是研究人員專心努力尋找的免疫療法，來除去這些斑塊和蛋白質 ，並且減少炎症的發生。

東京的製藥公司和麻省劍橋生物技術公司共同研發一種單克隆抗體 Iecanemab可以清除大腦中的蛋白質塊。（美聯社）

在發展阿茲海默症疫苗方面，主要目標也是利用人體自身的免疫細胞來做治療性疫苗。針對在大腦中有害積聚的有毒Aβ分子。一方面設法針對β-澱粉樣蛋白斑塊，而另一些則專注於抑制tau，還有一些是免疫性調節劑等。

Q：目前阿茲海默氏症疫苗進行得如何了？

A：正在進行臨床試驗的阿茲海默病疫苗。已經進入第二期和第三期的試驗中，若是被證明疫苗是安全有效的情況下，預計在未來五年到十年內可獲得批准。特別是根據Vaxxinity生物科技公司的說法，UB-311還在患者中引起了超出期望的強大而持久的抗澱粉樣蛋白β抗體反應。該公司計畫在今年底啟動2b期試驗。

Q：真的要等那麼多年嗎？

A：阿茲海默氏症在美國的死亡病因中已占第六位，這表示有許多人一直在關注著安全有效的疫苗，食品及藥物管理局(FDA)也有許多特殊加速批准程序，特別是對嚴重疾病的突破性療法。一旦證明疫苗的有效安全性，很可能會通過特殊的批准程序而提早上市。

Q：在等待疫苗的這段時間，有什麼特別的藥物可以控制阿茲海默氏症嗎？

A：事實上目前有東京的衛材製藥公司和麻省劍橋生物技術公司共同研發了一種單克隆抗體 Iecanemab可以清除大腦中的蛋白質塊。

另外在今年6月，FDA就已批准了Biogen製出的抗阿茲海默氏症的藥物，稱為ADUHELM。而且這個藥物被認為是2022年最珍貴突出的成就。

Q：這種新藥到什麼地方去買？很貴嗎？

A：若是說「一藥難求」那麼非此藥不可。即使再有錢也不見得買得到，一般的保險公司不會分擔費用。目前若是要用這種新藥，每年平均花費是2萬8200美元。

Q：阿茲海默氏症患者的平均壽命是多少？

A：患病者發病的程度有很大的差異，平均而言，阿茲海默氏症的患者在確診後還能活3到11年；也有些人還能活到20年以上。

Q：目前市面上有其他治療阿茲海默氏症的藥物？

A：事實上，膽鹼酯酶抑制劑(Aricept, Exelon,Razadyne) 這些藥物可以促進神經細胞之間的傳導交流，其中多奈哌斉片(Aricept)是最常用的，適用於所有程度失智症的病患。

Q：除了服藥，還有什麼方法能降低阿茲海默氏症的風險嗎？

A：根據阿茲海默氏症研究和預防基金會的研究，每周定期、適當的運動，可以降低罹患阿茲海默氏症的風險達50%。更重要的是，運動還可減緩已出現認知問題的病情惡化。預防比治療更重要，所以適當的飲食和規律的運動是每日生活中不可少的要務。