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封面故事／禮物有巧思 討長輩歡心

編譯陳韻涵
老人家往往什麼都不缺，節日季送禮物就需要花點心思。(Getty Images)
老人家往往什麼都不缺，節日季送禮物就需要花點心思。(Getty Images)

年末假期是送祖母或奶奶禮物的好時機，但如果老人家啥都不缺，該送什麼好呢？不妨參考這些貼心的送禮建議。

香檳(Champagne)保養組

包裝精美無須額外包裝，香氛洗手乳和乳液能讓她的雙手清潔和保濕，度過冷冽寒冬。

復古藤籃

復古藤籃適合種植栽，且可用上幾年。

花茶三件組

洋甘菊、檸檬草和薰衣草口味的花茶，適合睡前啜飲助眠。

貝拉短袖睡衣組

奶奶可能捨不得花錢買昂貴睡衣，秘魯比馬棉(Peruvian pima cotton)睡衣組極為柔軟舒適。

復古14k金紫晶戒指

哪個女人不愛珠寶？1960年代的紫晶戒指包準讓祖母愛不釋手。

致愛孫手寫信

互動式的信件可傳承祖母的智慧，每一封信都有其用意，如別人給我的最佳建言等，祖母可以寫下來，教導後代子孫。

Sneeboer鈦製綠手指工具組

精緻的鈦製園藝工具組合，讓祖母種植喜歡的盆栽。

KitchenAid攪拌機

KitchenAid攪拌機替外婆省下許多力氣，堪稱烘焙之王。

臉部保養三件組

不僅能達到臉部保養的效果，還能維持肌膚緊緻度、減少皺紋並拉提，每天只要5分鐘就能完成居家美容保養。

Nespresso咖啡

幫奶奶的咖啡機升級，只要按一個鍵就能自動沖泡咖啡。

Gee's Bend客製化棉被

外婆的品味獨特，獨一無二的客製化棉被絕對不會讓她失望。

Ooni Koda天然氣披薩烤爐

如果奶奶有要替孫子烤披薩的需求，不妨升級她的烤爐。這款Ooni Koda天然氣披薩烤爐的預熱時間不到20分鐘，60秒就能烤好一片拿坡里披薩。

毛絨保暖靴

具有可拆式鞋底的毛絨保暖靴可放微波爐加熱，讓追逐孫子一整天的奶奶雙腳得以放鬆。

金心相片墜鍊

全家福照片放進金製的愛心墜鍊，戴在最靠近祖母心臟的位置，多麼溫馨。

咖啡 天然氣

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