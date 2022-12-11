封面故事／禮物有巧思 討長輩歡心
年末假期是送祖母或奶奶禮物的好時機，但如果老人家啥都不缺，該送什麼好呢？不妨參考這些貼心的送禮建議。
香檳(Champagne)保養組
包裝精美無須額外包裝，香氛洗手乳和乳液能讓她的雙手清潔和保濕，度過冷冽寒冬。
復古藤籃
復古藤籃適合種植栽，且可用上幾年。
花茶三件組
洋甘菊、檸檬草和薰衣草口味的花茶，適合睡前啜飲助眠。
貝拉短袖睡衣組
奶奶可能捨不得花錢買昂貴睡衣，秘魯比馬棉(Peruvian pima cotton)睡衣組極為柔軟舒適。
復古14k金紫晶戒指
哪個女人不愛珠寶？1960年代的紫晶戒指包準讓祖母愛不釋手。
致愛孫手寫信
互動式的信件可傳承祖母的智慧，每一封信都有其用意，如別人給我的最佳建言等，祖母可以寫下來，教導後代子孫。
Sneeboer鈦製綠手指工具組
精緻的鈦製園藝工具組合，讓祖母種植喜歡的盆栽。
KitchenAid攪拌機
KitchenAid攪拌機替外婆省下許多力氣，堪稱烘焙之王。
臉部保養三件組
不僅能達到臉部保養的效果，還能維持肌膚緊緻度、減少皺紋並拉提，每天只要5分鐘就能完成居家美容保養。
Nespresso咖啡機
幫奶奶的咖啡機升級，只要按一個鍵就能自動沖泡咖啡。
Gee's Bend客製化棉被
外婆的品味獨特，獨一無二的客製化棉被絕對不會讓她失望。
Ooni Koda天然氣披薩烤爐
如果奶奶有要替孫子烤披薩的需求，不妨升級她的烤爐。這款Ooni Koda天然氣披薩烤爐的預熱時間不到20分鐘，60秒就能烤好一片拿坡里披薩。
毛絨保暖靴
具有可拆式鞋底的毛絨保暖靴可放微波爐加熱，讓追逐孫子一整天的奶奶雙腳得以放鬆。
金心相片墜鍊
全家福照片放進金製的愛心墜鍊，戴在最靠近祖母心臟的位置，多麼溫馨。
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