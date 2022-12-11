城市傳真／拉斯維加斯的「地下汽車隧道」 很科幻

地下汽車隧道的車站，造型現代化。（作者提供）

懷著興奮又期待的心情，前往拉斯維加斯造訪新近完工啓用的「地下汽車 隧道」（Vegas Loop)， 體驗城市大眾交通工具從地上走入地下的未來世界。

地下汽車隧道車站的入口。（作者提供）

馬斯克 構想 紓解地面交通

這條目前世界唯一、也是最長的城市地下汽車隧道是世界首富、「特斯拉 」創辦人馬斯克（Elon Musk)四年前提出的構想，在城市地底下興建四通八達的隧道系統，使用特斯拉電動車作為交通工具搭載乘客，由電腦和人工控制交通流量及安全，目的是改善城市擁擠的地面交通、減少停車位的需求及縮短通勤時間。

建造這條地下隧道的「無聊公司」（Boring Company)，用行動遲緩的大象作標誌。（作者提供）

這項計畫在構思階段並不被看好，甚至遭許多人嘲笑為「白日做夢」、「撒錢浪費」，政府也不願出資或給予減稅支持，在孤立無援的情況下，馬斯克乾脆自己籌募7億美元成立一家公司，在拉斯維加斯開始建築這條地下隧道，為了反諷那些不看好這項計畫的人，他將這家公司取名為「無聊公司」（Boring Company)。

四年後的今天，在「無聊公司」設計建造下，這條全長兩英里，連結拉斯維加斯會展中心（Las Vegas Conversation Center) 三個展覧館及一家旅館的地下汽車隧道已於今年7月開通啓用，但這只是初始階段，馬斯克下一步是將隧道擴展至拉斯維加斯各主要旅館、觀光景點及機場，預計全長29哩，沿途有59個車站，全程預計五年後完工。

隧道的入口有如科幻電影的場景。（作者提供）

試營運期間 搭乘完全免費

由於目前還在第一階段試營運期間，所以乘坐完全免費，將來收費每次1.5元，全天無限制乘坐每人3元；當乘客從車站入口搭乘電扶梯緩緩而下時，眼前看到的是現代感的車站設計、炫目的LED燈光、明亮的色彩和一排整齊排列蓄勢待發的特斯拉電動汽車，有如進入科幻電影的場景，讓人充分感受到馬斯克想要塑造的未來交通世界氛圍。

隧道內五顏六色的燈光，令人目不暇給。（作者提供）

當乘客正在目不暇給欣賞眼前的景觀時，一名身著黃衣黑褲制服的工作人員立刻上前，詢問要前往的目的地，然後指示乘客坐上指定的特斯拉電動汽車，坐定後耳邊戴著無線電對講機的司機便將車駛入近在咫尺的隧道洞口，隧道內每一段都有紅、藍、橙、綠等不同顏色的LED燈閃爍發光指引方向，讓乘客心情愉悅輕鬆，沒有在隧道中行車的壓迫感。

開特斯拉電動車在隧道內載客的司機。（作者提供）

特斯拉載客 不會環境污染

同時電動車不會製造環境污染，隧道內空氣清新，環境非常乾淨。司機以大約35哩的時速平穩前進，他表示，目前使用的車輛是特斯拉S、3和X三種車型，每分鐘約可輸送3000人次，營運以來最高每天曾運送約7萬人次。目前營運路線兩站之間只需2至3分鐘即可抵達，如用步行約需20分鐘。

乘客一般的反應都很不錯，他們認為，方便快捷是最大的優點，乘客隨到隨坐，立刻出發，不像其他的大眾交通工具，需要配合特定的出發時間，同時也沒有其他地下交通工具的噪音和廢氣汙染；不過它也不是沒有缺點，由於一輛車最多只能坐四個人，載客數量是無法和火車和地鐵相比的；另外，也有乘客担心司機在隧道內駕駛的安全問題，認為不如用自動駕駛系統較為穩當。

馬斯克希望這套地下汽車隧道系統在拉斯維加斯能營運成功，讓全世界看見改善地上擁擠交通的成果，然後他計畫複製在拉斯維加斯成功的經驗，將其推廣至美國及全世界的其他城市。