養生／都是幽門桿菌惹的禍

幽門桿菌感染過久，可能會造成胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，甚至引發胃癌，可服用多種抗生素和抑酸劑治療。(Getty Images)

2020年該做腸鏡時，不料新冠肺炎席捲全球，所有的例行檢查都被迫延期，這一拖就到了2022年還沒見著腸胃科醫生珍妮的面。一日清晨忽然腹痛如絞，經電腦斷層掃描(CT)和糞便化驗排除其他可能性後，珍妮這才同意我同時做腸鏡和胃鏡(Endoscopy)。

鏡檢五天前要做新冠篩檢，同時禁食任何含有種子、玉米、爆米花和堅果的食物。前一天整天不能吃固體食物，只能吃果凍和喝透明液體，晚上還要喝超級腸道藥水和大量的水，結果整晚忙著上廁所拉肚子，人快虛脫。

手術 時間是早上8點一刻，得提早一小時到達內視鏡檢中心，早上4點一刻後不准吃口香糖、薄荷糖，甚至不能沾水。

早上7點10分趕到鏡檢中心，櫃台小姐只問了我姓什麼沒再問名字和生日，便說我的手術時間是早上9點。不解約好的手術時間怎會變成早上9點？她回說今天醫生手術滿檔，手術時間不是她定的，要不下次再來。只好乖乖辦報到手續，讓她套上手環，付了從未付過的50元共付額(Co Pay)。

當我埋頭填寫表格時，忽聽一男聲自報姓林，心下一動趕緊查看手環，上面除了林姓是對的，其餘名字、性別和生日統統是錯的，找她理論，她只噢了一聲，誰叫你們都姓林？她非但不為這荒唐的錯誤道歉，反而將錯就錯硬是將我的手術時間排在這名林先生後面。

9點多一名黑人 女護士將我叫進去，隨後進來一名白人女護士替我安裝輸液管，她在右手臂上又敲又拍就是找不到血管，於是她在手腕附近一針下去，隨即拔出針頭，摸索著在上方吋許處又要扎一針，黑人女護士遂自告奮勇說讓她試試。但試探良久，我的血管硬是深藏不露，這時醫生已派人來催，她勉強在手背上找到一處扎針，便匆匆將我推進手術室。

手術室護士將一嚼環似的東西塞進我的嘴裡後，很快便失去了知覺。檢查結果腸胃沒毛病，只是感染幽門桿菌。它通常是經由口糞傳染，多發於兒童時期，全球帶菌的人很多但未必有症狀。自認衛生習慣良好，唯一可能便是童年居住環境差又沒好的公共衛生習慣，早就被感染因無症狀而不知，現在或因身體狀況不佳、藥物副作用和壓力增加等因素，導至幽門桿菌活化。

14天的藥 自付247.99元

幽門桿菌感染過久，可能會造成胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，甚至引發胃癌；珍妮建議服用多種抗生素和抑酸劑(Omeprazole)治療14天。有兩方案可選擇，其一服用複合膠囊(Pylera)原裝藥，其二服用四環素(Tetracycline)和甲硝唑(Metronidazole)，前者服用方便但價格昂貴，後者有兩種藥，服用時間不同極易混淆或忘記，為求省事我選前者。

等了幾天，藥房通知一盒複合膠囊只有10天的藥量，他們不能另外拆封多賣4天的藥量給我，於是珍妮重新開了個綜合方案，即10天方案一加4天方案二。拿藥時才發現10天複合膠囊自付美金246.3元，14天的抑酸劑自付美金1.69元，4天的兩種抗生素自付美金3.3元，這綜合方案共要自付美金247.99元。

走到門口愈想愈不對勁，站住看了一下釘在裝藥紙袋上的說明，複合膠囊每天4次每次3顆，四環素和甲硝唑各每天4次每次1顆，抑酸劑每天2次每次1顆，也就是說綜合方案每天要服用14顆藥，方案二每天服用10顆藥，兩者成分一樣而方案二只要自付美金13.24元。

回頭到櫃台去問，藥劑師承認兩者成分一樣，那何不全部採用方案二而非要採用綜合方案？藥劑師說他只是照單配藥而已，一旦付錢離開櫃台後概不退貨，即使原封未動，根據聯邦安全法也不能退貨。

我往常每次吃抗生素都會引起胃部不適，因此特地準備了胃藥含片。第一天好像反應不大，第二天出現了頭昏和胃部不適之感，第三天頭痛、頭昏、疲倦嗜睡還噁心欲吐；到了第四天簡直就成了孕婦，腹脹如鼓，整個人坐也不是站也不是躺也不是，所有食物不要說吃，連聞著氣味都讓我噁心，胃口倒盡嘴裡發苦，原指望胃藥含片可緩解症狀，沒想到含片本身即讓我反胃。

接著幾天，抗生素和病菌在腹內展開生死決鬥，將五臟六腑打出黃尿黑屎，噁心極了。飽餓不分，嘴裡無味，想用美食 安撫這造反的腸胃，然而吃了非但不美反而脹痛噁心，想吐又吐不出來，想拉也拉不出來，還不時有惡氣從上或下冒出。

好不容易熬過前十天，以為剩下四天會好過些，一看服藥說明差點沒昏死過去。抑酸劑一天兩次，空腹服用；四環素一天四次，空腹服用；即飯前一小時或飯後二至三小時服用，但需在服用抑酸劑之前或之後二小時服用。甲硝唑一天四次，可空腹或進食少量食物服用，這三者因果關係和排列組合搞得人頭昏腦脹，而先前的副作用卻一樣不缺。

食不知味 月餘才恢復

拚了老命總算吃完14天的藥，可是並未如預期藥到病除。舌上布滿灰白舌苔，一應酸甜鹹辣皆被它過濾得乾乾淨淨，獨留苦味由舌尖氾濫至喉頭，再順勢而下化作一肚子的苦水，所有美食吃到嘴裡全都味同嚼蠟，脹氣腹痛噁心更勝以往。

這樣食不知味的又過了一個多月，終於恢復了味覺，夏天也到了尾聲，那最後一口冰淇淋甜在嘴裡，樂上心頭。傳道書所言不虛「人在日光之下，莫強如吃喝」，而食能知味更是何等美好。