白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

武漢大學4日晚爆發數百學生冒雨要求離校返鄉的訴求。（取材自微信）

繼「白紙運動」後，武漢 大學學生不滿學校防疫 安排，爆發校內示威。數百名武大學生4日晚冒著大雨，聚集高呼「信息透明，過程公開！」引起外界關注。

港媒報導，有網友稱，武大校內不斷有新增確診病例，學生要求校方提前遣送學生返鄉，卻未獲回應。有武大學生在微博求助表示，在武漢日增數百宗感染個案，而校內仍有新增的情況下，武大不僅沒有安排遣返，甚至希望恢復線下教學。學生對相關安排十分不滿，要求遣送返鄉，但校方卻遲遲不回應。

有網友在知乎上進一步解釋武大的情況，這名署名「星火」的網友稱，學校今天的亂象，來自於疫情 引發的一系列矛盾。這些矛盾，主要有學校與地方政府之間的矛盾，學校與學校之間的矛盾，不同的考試之間的矛盾，學生與學生之間的矛盾，學生與校領導老師之間的矛盾。

其中，學校與地方政府之間的矛盾，體現在地方政府已經已經優化防疫政策，而學校依然封閉校門，同時內部恢復線下生活，這樣做的本意可能是使得內外都正常運行，互不干擾，但是忽略了學生出行的需求，因而實際上是不正常的。

這種不正常引發了學生與學校之間的矛盾，使得學生對學校產生不滿情緒，要求自由進出。

臨近假期與考試，各個學校的反應不同，有的學校允許學生提前返鄉，有的學校則要求堅定守住，這樣一來，學校與學校之間的矛盾，又進一步的激化並複雜了部分學校的學生與學校的矛盾。學校與學校的矛盾、學生與學校的矛盾與不同考試之間的矛盾交織了。

部分學生，以畢業生為主，比如既要考研又要期末的學生，既要選調又要期末的學生，既要國考又要期末的學生，不考四六級無法畢業或分數不夠無法拿到心儀offer的學生，面對其他學校返鄉推遲期末考試的做法，面對紅馬黃馬無法考試的隱患，十分焦慮，而學校在不斷有陽性出現的情況下，安排各種考試正常線下進行的做法，各種考試安排巨大的不確定性打亂大家復習節奏的事實（總是因為疫情改時間，浪費了大家大量時間)更是火上澆油，這是一類學生與學校的矛盾。

還有部分學生因為看到其他學校的同學回家，由於長期宣傳造成的對疫情的恐懼以及漂泊在外的不安全感和思鄉之情，對學校恢復正常、不許回家的政策產生了怨氣，這是第二類。

最後仍有一部分學生，單純因為沒有好好學習，抱有僥倖心理，面對其他學校返鄉政策，希望本校也能效仿，這是第三類。

這三種同學，也就是第一部分同學，他們的訴求是大體一致的，希望可以推遲考試或者線上考試。還有一部分同學，或者不願意因為考試推遲到下學期而過年學習，打亂復習計畫，或者不願意因為線上考試而失去自己的優勢。第三部分同學，他們屬於不直接相關者，要麼出於維護學校的秩序，要麼出於理中客的批判，覺得學校不應該向激進的同學妥協。這三部分同學之間又形成了矛盾。