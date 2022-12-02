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歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

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歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

記者顏伶如／即時報導
歐盟理事會主席米歇爾1日拜會中國國家主席習近平，米歇爾透露習近平談及最近發生的抗議活動是學生不滿三年來的疫情，暗示防疫措施將放鬆。（路透）
歐盟理事會主席米歇爾1日拜會中國國家主席習近平，米歇爾透露習近平談及最近發生的抗議活動是學生不滿三年來的疫情，暗示防疫措施將放鬆。（路透）

有線電視新聞網(CNN)2日報導，一名歐盟官員指出，中國國家主席習近平1日對正在北京訪問的歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)承認，中國政府持續執行清零政策已經引發民眾積怨；報導指出，近日中國各地傳出封控抗議以來，這是習近平首度透露看法。

報導引述匿名受訪的歐盟官員表示，習近平對米歇爾說，抗議人士以學生為主，學生對於疫情拖延三年已經充滿挫折感。報導指出，歐盟官員認為，習近平的談話透露了中國嚴格防疫措施可能將會鬆綁的訊息。

「習稱防疫措施可以放寬」

歐盟官員指出：「習近平說Omicron變種病毒不像Delta變種病毒具有高度致命性，因此中國政府覺得防疫措施其實可以進一步放寬。」

不過，這名官員受訪時，無法證實習近平是否在與米歇爾談話中提及「抗議」(protest)一詞，也無法確定當時習近平是用哪些字詞對米歇爾描述近日各地出現的抗爭事件。

CNN報導指出，中國嚴格防疫管控進入第三年之際，最近幾天爆發罕見的示威事件，過去三年來人民生活受到重大衝擊。

報導指出，最近這波示威是1989年天安門廣場民主運動至今，中國第一次出現大規模群眾抗議。習近平2012年掌權以來，共產黨對民眾生活各個層面加強控管，對異議人士展開大規模掃蕩，中國儼然已經成為透過高科技隨時監視人民的國家。

報導指出，全地紛紛出現群眾抗議封鎖之後，中國某些地區已經暗示嚴格防疫措施即將放寬，包括解除封鎖、允許某些確診患者在家隔離。

副國務卿薛曼：抗議發揮效果 中國官方同意放寬

各國外交官員已經注意到北京防疫態度的轉變，美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)2日在美利堅大學(American University)演說中表示，各地紛紛爆發抗議對中國政府造成某種效果，官方終於同意放寬管控。

薛曼表示，抗議事件已經逐漸冷卻，冷卻原因則是抗議「真的發揮了效果」，例如如今中國官員已經同意讓確診患者居家隔離。她說：「不過，我並沒有過於天真，中國過去曾經動用警力鎮壓抗議。」

習近平 防疫 歐盟

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