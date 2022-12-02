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家人命喪惡火 旅土維族人盼白紙運動改善新疆境況

中央社／伊斯坦堡2日專電
中國的抗議人士已轉向用白紙來表達他們對COVID-19限制措施的憤怒。（美聯社）
中國的抗議人士已轉向用白紙來表達他們對COVID-19限制措施的憤怒。（美聯社）

維吾爾人穆罕默德的家人不幸命喪11月的新疆惡火，她得知噩耗的當下「什麼都感覺不到」，獨處時一陣錐心之痛襲來。她希望各地的反清零示威能起作用，也特別盼台灣呼籲中國勿再迫害維吾爾人。

烏魯木齊市一處住宅11月24日發生大火，造成10人死亡，由於疑似長期封控措施阻礙救援，隨後官方召開記者會卸責更火上澆油，引發網友強烈憤慨，掀起中國「白紙運動」，世界主要大城紛紛投入聲援。

在伊斯坦堡求學的穆罕默德（Marhaba Muhammad）多年不見新疆的親友，雙邊好似隔道厚牆，訊息進不去，也出不來。她今天接受中央社訪問時表示，一開始看到網路流出的火災照片時，覺得這間公寓眼熟，但不願朝最壞的方向想去。直到25日更清晰的影片甚至親人的照片傳出，她才確信自己的姑姑和她的4個孩子命喪惡火。

「當我看到這樣的影片。我無法相信這棟公寓是我親人的，我什麼都做不了」。與穆罕默德一同在土耳其生活的家人聞訊後哭喊不止，有人難過暈倒送醫。

穆罕默德當下只是麻木，「接著是痛苦，很痛苦」。獨處時，她才能放聲痛哭。即使是今天，她仍常常掉淚。「我姑姑是非常非常好的人。她不曾傷害任何人或小動物，很照顧她的孩子。我愛她就像愛自己的母親一樣，她是一位非常值得尊敬的女性」。

眼見這場火災在中國燒出白紙運動，全球多座大城也陸續投入響應，抗議政府過度防疫清零措施及爭取言論空間，穆罕默德認為中國的極端防疫政策必須喊停，但不確定這波示威會不會促成任何重大改變，只盼維吾爾人多年來的處境能獲得改善。

穆罕默德也期望台灣能呼籲中國停止迫害維吾爾人。她說，所有國家的政府都必須保護及關心人民，而不是進行種族滅絕及屠殺，如果人們犯罪或犯錯，政府可以施以懲罰，如果百姓並未犯罪，為何受到那樣的對待呢？「（新疆）多是無辜的人」。

聯合國人權事務高級專員、智利前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）在8月31日卸任前發布報告稱，中國「對新疆地區維吾爾人和其他穆斯林任意且歧視性的拘押」可能構成違反人道罪。

這份40多頁的報告指出，有證據顯示北京當局在「反恐和反極端主義」的幌子下，新疆地區發生「嚴重侵犯人權」的行為。

新疆 維吾爾 白紙運動

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