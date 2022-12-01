「我們是畜生嗎」甘肅18歲女學生犀利質問防疫錄音曝光

甘肅蘭州一名女學生質疑自己是陰性被關方艙破口大罵防疫人員。（中新社資料照片）

甘肅 蘭州一名18歲女學生被關方艙後質問工作人員的錄音，這兩天在網上熱傳，當事女生疑似因核酸檢測 沒有確診也被送至方艙醫院，犀利質問工作人員：「我們是畜生嗎？」、「我們連自己的核酸都沒有看到，憑什麼把我們拉過來」、「24小時陰性的都要拉過來，憑什麼」。

中國核酸檢測最近亂象頻仍，有人明明是陰性卻被檢測為陽性，反之陽性可以造假為陰性，拉進方艙後還傳出部分單位可以分潤獲利等。

11月30日，一段被指是榆中縣第一中學女學生的錄音檔曝光，在這近2分鐘的內容中，女孩疑似求助工作人員提供暖氣、和藥物遭到拒絕。女生愈說愈激動：「二樓有地暖，他們熱的連被子都蓋不住......為什麼三樓這個情況，我們都在生病，我們跟你們要藥，你們說沒有藥。」

接著，女學生情緒崩潰怒吼：「我們學生怎麼辦？沒有人解決嗎？我們是牲口嗎？」、「你以為我害怕你嗎！班裡40個人拉來了30個！24小時陰性的都要拉過來憑什麼！你們拉我們填艙嗎？」

女生繼續怒罵質詢：「蘭州人不做核酸了，你們拉不來人了，拉學校是吧？半個學校的人全部拉來填艙」、「你以為我害怕你嗎？」、「你們想幹什麼！我今年18歲，我的青春剛剛開始，你們沒有孩子嗎」！

女學生清澈的聲音與後來的嘶吼聲讓中國網友聽了十分感嘆，網友轉傳並紛紛留言指責當地防疫 人員。

蘭州新區中川園區新冠肺炎疫情聯防聯控領導小組辦公室1日上午發佈情況通報，稱該女生不是榆中縣學生，經核實，網傳錄音中女生是甘肅財貿學院學前教育某班學生羅某某。通報說：

11月29日下午3時許，羅某某向方艙工作人員反應所在房間暖氣不熱並索要感冒藥，因艙內工作人員較少，未能對其需求及時給予解決，羅某某情緒激動指責工作人員，並將護士站桌面工作用品推搡在地，又將自己錄製的錄音轉發至相關微信群。11月30日，有網民在新浪微博發布音頻，錯誤認定為甘肅蘭州榆中縣第一中學18歲女學生在方艙內質問工作人員的錄音，引起網民大量轉發，造成惡劣影響。經溝通說明，該網民已刪除其微博發佈內容。

通報又稱事發後，已與學生本人耐心溝通說明，對其所提問題進行了解釋、相關訴求快速予以解決。其本人也充分認識到了自己過激行為、不實言論造成的危害，深刻認識到自身錯誤，並通過班級微信群進行了道歉。

通報說，甘肅財貿學院共有師生9500餘名。11月27日晚10時50分，核酸檢測機構檢出該校29名陽性人員後，學校快速報屬地防疫部門請求轉運救治，屬地防疫部門嚴格按程序覆核核酸檢測情況後，於28日晚9時快速將復檢後的29名學生及時閉環轉運至方艙醫學觀察，此29名學生轉運至方艙前學校均已經通知學生核酸檢測結果，入艙時按照第九版防控方案要求提供了核酸檢測陽性報告。

其中，羅某某核酸檢測結果N靶標29.80、ORFlab靶標 30.04、內參靶標26.05。該方艙樓高五層，設床位2200張，採用中央空調，艙內溫度保持在18℃-22℃。現有醫護人員220名，每4小時一班輪流值守。方艙嚴格按照國家衛健委《方艙醫院裝備配置指南》，配備了相應急救設備和藥品。

來源：聯合影音網