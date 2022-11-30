點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

左上：北京四通橋抗議標語；左下：貴州死亡大巴；中：烏魯木齊大火；右上：呼和浩特焊死大門；右下：富士康鄭州廠暴力衝突。(取材自微博、推特、美聯社)

「不要忘了貴州隔離大巴，不要忘了西安孕婦，不要忘了那些上海無法就醫的人...」中國「白紙運動」自上周延燒至今，抗爭在全國範圍遍地開花；由於中國出現各地響應抗爭極為罕見，「白紙運動」取代卡達世界盃足球賽，登上全球主流媒體的頭版。這場席捲中國的抗爭，起因於三年封控政策，普遍因此受拘、承受社會生活與經濟苦果的中國民眾，對於因防疫 而起的多起人命悲劇，不斷被激發與積累的共感與憤怒。

中國國務院在11月29日臨時召開新聞發布會，國家衛健委發言人米鋒仍表示「各地正在抓實抓細做好疫情 防控」，指出封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少因疫情給群眾帶來的不便，以及持續整治層層加碼等；國家疾控局則表示民眾反映的問題「不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼」，對此指出已在各地成立工作專班來解決問題。

來自中央的回應，並無中國民眾期待的解封、恢復正常生活，因此微博上充斥不滿的聲音，中國網民紛紛留言「我們需要正常的生活」，也有人批評：「沒有一點有用的信息」、「別再說一堆根本執行沒了的套話了」。

從2022年以降，各國逐漸解封，在全球主要國家中，僅中國仍動輒將人民封鎖、隔離；「動態清零」依然是中共政府的政策主軸，因之而起的痛苦全由民眾承受，終至不滿情緒爆發。

在中國各地的白紙抗爭影片中，抗議者高喊口號，像是「勿忘貴州隔離大巴車禍中的喪生者、勿忘自由」、「緬懷…死去的西安孕婦，那些在上海無法就醫的人」、「不要核酸檢測 ，我們要食物！」等等，一一列數了2022年以來中國各地的防疫亂象與悲劇。

因「動態清零」政策、因強迫隔離而導致的多起人命悲劇，這些悲劇發生在上海、在西安、在貴州、在蘭州、在北京、在呼和浩特等等，一次又一次消磨民眾對中共政府的耐心與信任，一次又一次引起中國民眾對死者物傷其類的共感。

11月27日，「白紙革命」的北京抗爭者。(美聯社)

▌西安孕婦事件

2022年1月，陝西西安封城期間，一名懷有8個月身孕的孕婦因腹痛送醫，卻被院方以「核酸檢測過期4小時」為由拒絕入內；直到這位孕婦在醫院門外大量出血，醫院才緊急接診安置，然而為時已晚，胎兒最終胎死腹中。

此事旋即引發中國輿論憤怒，儘管醫院院方相關人等事後被懲處，但當局嚴格的核酸檢測要求和隨之而來的醫院拒收情形，已讓西安居民深感惶恐與憤怒。

▌上海封城的「4月之聲」

上海從2022年3月宣布「封閉管控」，期間不斷爆出被迫隔離在家的居民缺乏糧食物資導致挨餓、醫療資源匱乏以致病人無法就醫、被送到方艙醫院的病人因沒有病床，只能抱病睡地板、嬰幼兒與父母分開隔離、疾控人員把被隔離主人的寵物柯基犬活活打死等等事件，相關錄音被微信公眾號「永遠的草莓園」剪輯成一部叫做《四月之聲》的6分鐘短片，影片內的音訊是上海市民的哭嚎、影像則是繁華的上海市景，兩相對比，讓中國網民深感憤怒與無奈。

上海是中國經濟的火車頭、中國最富裕的城市，因此也在疫情爆發、遭遇封城時，成為全世界媒體關注的焦點；上海的封城悲劇能夠被展露在世人眼前，而其他中國的城市，可能有同樣情況、卻無法如上海一樣出聲。在此次因烏魯木齊大火而起的「白紙運動」中，以上海的抗爭最為激烈，或許原因同樣來自封城的痛苦記憶。

此發佈在Youtube上的影片顯示，12月21日的西安醫院已經拒收病患，一群孕婦們只能在醫院外等著。(影片截圖)

來源：Kevin in Shanghai

發生車禍的貴陽大巴出發前的照片，出現了車輛正前方拍到司機穿著防護衣駕駛的景象。(取材自微博)

▌貴州隔離大巴27死事件

2022年9月18日，一輛凌晨0時許從貴州省省會貴陽出發的大巴，於凌晨2時40分在高速公路上翻覆，車上載運的是要送往外地隔離的45名貴陽居民，翻車事件造成車上27人罹難；一開始，中國媒體對事件的報導中，隻字未提乘客身分和行程目的，直至過多的事件疑點引起民眾猜疑、加上巴士司機身穿防護衣駕車的畫面流出，貴陽市副市長林剛才18日晚間的疫情記者會上，承認事故巴士是「抗疫轉運徵用車輛」，載運45名貴陽雲岩區「涉疫」居民。

翻車事件再度掀起中國輿論對中央的「社會面清零」政策不滿，網民怒指這起車禍是為一味追求清零的「過度防疫」所致的人禍，更有人諷刺表示防疫政策的致死率，要高於疫情。對許多中國民眾來說，貴州隔離大巴事件，直接道明了自身在「清零政策」下的處境：「你我甚至不能拒絕登上那輛凌晨發車的轉運大巴...其實我們都在上面，只是翻下山坡的，暫時不是自己坐的那一輛而已。」

▌北京四通橋「罷免國賊習近平」

在二十大即將召開之前的10月13日，北京海淀區四通橋上突然出現巨幅抗議標語，以白底紅字寫著多句抗爭標語：

「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」 「不要領袖要選票，不做奴才做公民」 「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」

抗議者隨即被捕，相關的照片、影片也迅速在社群上被掃蕩刪除，然而中國網路上大量的網民寫下：「我看到了」，並記住了抗爭者的勇氣，也記住了心中對3年的防疫禁錮、以及習近平開啟第三任期、權力更加鞏固的不滿與惶恐。網傳這名抗爭者的Twitter帳號是「彭載舟」，本名「彭立發」；在他被中國警方押走之後，至今下落不明。

在「白紙運動」引爆後，群眾也不斷高呼著「不要核酸要自由」，遙相呼應著四通橋抗議標語。

北京四通橋上出現一條橫幅白布條，紅字寫著「不要核酸要吃飯，不要封控要自由」等標語，以及「罷工罷課罷免國賊習近平」，伴隨著橋上的濃煙而引起眾人圍觀。(取材自推特)

▌鄭州富士康「徒步返鄉潮」

中國河南省會鄭州的富士康廠區，從10月傳出感染，大批工人被「閉環式管理」封禁在宿舍房間，而依據工人拍攝的影片和證詞，在隔離期間廠區內配發的餐食不穩定、感染者沒有得到妥善安排治療等，讓廠內人心惶惶，工人擔憂變成「封控等死」的困境，導致了大量工人選擇出逃，不惜徒步走上3、40公里的路途返鄉。

其後，富士康為了維護產能，稍微軟化疫情封控措施，並祭出津貼利多，以及招工補充人力，然而工人對封控措施的餘怒未消，廠區又仍未妥善安置確診者，加上承諾給予工人的薪資和津貼無故延後發放，種種積怨，使得鄭州廠區在11月又爆出工人與身穿防護衣的「大白」出現暴力衝突。

富士康工人逃離鄭州廠區，徒步返鄉。(取材自微博)

▌蘭州3歲男童死亡事件

2022年11月1日中午12時左右，甘肅省會蘭州一名3歲男童，在家中不慎一氧化碳中毒，但救護車在父母通報後遲遲不來，設置鐵皮路障、禁止居民出入的小區又因疫情防控原因，不肯放行父親帶著昏迷的男童求醫。最後這名父親翻越欄杆，帶著孩子到了醫院，此時已超過下午2時40分，最終男童搶救無效身亡。

這起防疫阻礙就醫的悲劇，再次引起中國輿論的悲傷與憤怒，中國網民悲嘆著男童的「3歲人生」、寫下：「疫情三年，男孩一生」。

▌呼和浩特墜樓母親

內蒙古呼和浩特11月發生一名55歲的婦人從12樓跳樓身亡事件，婦人跳樓後，其同住女兒急忙要到一樓查看，卻被「焊死的鐵皮門」擋住無法外出，只能透過手機的微信群組向其他住戶求救，淒厲的哭喊哀求讓住戶們也紛紛出聲要求小區看守人員開門，然而等到警方和救護車抵達現場時，婦人已無生命跡象，終於能夠下樓的女兒只能蹲坐在遺體旁崩潰痛哭。

這一幕，又一次掀起中國輿論公憤，儘管地方政府試圖修正封控措施，來軟化激憤的民情，但小區人員竟有權將大門焊死、形同拘禁居民的作法，凸顯出官方執行防疫時權責不清、層層加碼等結構性問題。

▌鄭州女嬰延誤送醫死亡

11月14日，河南鄭州一名4個月大女嬰在方艙醫院隔離時，出現嚴重上吐下瀉症狀，然而在其父親呼叫救護車後，救護車不但延遲1個半小時才抵達，到場後還率先為父女兩人做抗原檢測，結果是父親陽性、女嬰陰性，醫護竟因此拒絕接診。

中國內蒙古的呼和浩特市，11月發生一起防疫封城的墜樓死亡事件。左為女子墜樓景象，右為小區遭焊死的大門。(取材自微博)

其後女嬰父親又叫了救護車，另一輛救護車在8小時之後才出現，又選擇把女嬰帶往100多公里外的醫院，而非就近安置；等到女嬰展開救治時，已經離出現症狀時，相距12個小時，女嬰因救治不及身亡，此事再次點燃輿論怒火。

▌「他的軟肋是兒子」

11月下旬，中國網路上流傳一段影片，影片文字中標註拍攝地點是：北京市昌平區天通苑南街道第二居委會，畫面中也拍到桌上的宣傳冊印有「昌平區志願服務站」、「天通苑」等文字。辦公室內，二男二女的疑似社區居委會人員在討論某一事件，影片所錄到的對話中，居委會人員提到「就得唱紅臉把他關幾天」、「然後中間有的人他就不敢上」、「不要影響你兒子，你要不要你兒子的未來」、「他軟肋是他兒子」等語。

影片內容隨即讓中國網民震驚又憤怒，尤以「他軟肋是他兒子」這句似乎飽含威脅意涵的話語，更讓民眾不寒而慄、而這句話，在「白紙運動」中，同樣被抗爭者所提起。

▌重慶超人哥

11月24日，重慶一處小區門口出現一名背著超人圖案背包的男子，他高聲批評「動態清零」政策引發的亂象，一句一句砲轟食材物價高漲、政府政策錯誤等等，並喊出「不自由毋寧死」和「這個世界上只有一種病，它叫不自由和窮，我們現在全占了」等語，引發周圍旁人叫好。

「超人哥」還當場詢問一旁的家庭主婦「一斤胡蘿蔔多少錢？」，得到「2塊多（人民幣）」的回應後，以手機查詢「美團外賣」，查出16.9元人民幣的標價，他將超過16倍的價差稱之為「保供價」，並直指中國「70%的人月收僅3000元」，凸顯防疫管控下，民眾極其沉重的生活負擔。

員警到場之後，以勒脖方式想將「超人哥」押上警車，但圍觀的群眾竟紛紛上前阻止，迫使警察只能放手讓「超人哥」離開，此景顯示出民眾的積怨一經反應，已經不再畏懼警察。

▌烏魯木齊大火

一次又一次「過度防疫」、「防疫致死」的質疑與悲劇，不斷掀起、積累中國民眾心裡的不滿，與對中共中央政府的憤怒；儘管中國官方在11月11日的近期，公布「優化防疫20條」，似是給予鬆綁，其內容包括整治「層層加碼」，嚴禁隨意靜默管理、封控、長時間不解封；除非出現傳播鏈不清晰等情況，否則一般不按行政區域展開全員核酸檢測等等，然而仍不足以平息積壓3年的民憤。

最終，11月24日烏魯木齊天山區的吉祥苑小區發生大火，起火住宅因防疫封控，導致救災人員無法即時進入社區救火，最後釀成10人死亡、9人受傷的悲劇，事後烏魯木齊官方「闢謠」解釋事件，卻仍要卸責說是死者「不熟悉安全出口位置」、「自防自救能力太弱」，終至點燃了中國遍布全國範圍的哀悼與抗爭怒火。