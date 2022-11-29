中國示威者聯繫如科技版貓捉老鼠 交友軟體也用上

不滿北京當局防疫封控政策的中國民眾，正在利用交友軟體及在境內遭到封鎖的社群媒體平台來傳遞抗議言論和策略，藉此避開審查。圖為示意圖。(美聯社)

不滿北京 當局防疫 封控政策的中國民眾，正在利用交友軟體及在境內遭到封鎖的社群媒體 平台來傳遞抗議言論和策略，藉此避開審查，儼然與警方玩一場高科技版貓捉老鼠遊戲。

路透報導，自從上周末中國多地爆發反對嚴苛COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施的示威活動以來，相關影片、照片和描述大量出現在受到嚴密審查的中國網路上。社群媒體使用者透露，運動人士正把這些資料存放到國外的網路平台上，以免不久後遭到中國網管刪除。

25日開始連續3天的示威潮，導火線是新疆烏魯木齊24日發生一場釀成數人死亡的火災，在網路上被指控是防疫封鎖阻礙逃生釀災。儘管當局予以否認，但仍阻擋不了烏魯木齊民眾走上街頭抗議，以及火災與示威相關影片在中國主要網路平台微博與抖音流傳。

儘管中國審查人員努力迅速把這些內容清除，但資料已被下載，且不僅再次發布在各大中國社群媒體平台上，並發布在中國封鎖的推特（Twitter）和Instagram等外國社群平台。其後，中國其他城市居民及各地校園的學生也組織各自集會，再把相關影片發到網路上。

美國非營利組織自由之家（Freedom House）的「中國異議監測」（China Dissent Monitor）資料庫研究主任史雷坦（Kevin Slaten）表示：「人們觀察情況，並相互補強。」

示威者雖然也透過中國最受歡迎但也受高度審查的通訊軟體微信聯繫，但根據路透社在網路上見到的策略討論，他們把傳遞的資訊減到最低限度。例如透露計劃的聚集地點，但不附任何說明，或只用地圖座標表達，或是貼文配上一張模糊的地圖底圖。

一名27日在烏魯木齊市政府駐北京辦事處外參加示威的人士表示：「我是在27日上午收到這個祕密線索：11.27，9:30，烏魯木齊辦事處。」

許多示威者利用虛擬私人網路（VPN）翻牆連上加密的通訊軟體，或在關係緊密的好友網中交換資訊，並利用「去中心化」的方式聯繫，一些人說靈感來自2019年的香港反送中抗爭。

社群媒體使用者說，人們已在通訊軟體Telegram當中設立群組，分享各自所在城市的消息。一名為了安全理由將身分保密的北京示威者透露，交友軟體的訊息功能也被用來傳遞消息，因為冀望這類功能可能受到較鬆審查。

社群媒體使用者表示，上海和成都等中國大城市出現示威者聚集前幾小時，在Telegram群組、Instagram和推特都廣傳標示地點的線上傳單。

人們還利用這些平台分享一旦被拘留的實用資訊，例如如何刪除手機中的資料。中國居民和社群媒體使用者說，中國警方經常會檢查民眾手機是否有安裝VPN或Telegram，對當地大多數人而言使用VPN屬於違法。