北京民眾深夜上街抗議 反諷喊「我要被封控」

北京市民27日深夜聚集在亮馬河，手持白紙抗議，遭警方驅離。（記者陳政錄／攝影）

新疆烏魯木齊火災事件後，民眾的抗議聲浪正遍地開花，北京 市民昨天深夜聚集在亮馬河，手持白紙表達抗議，一開始高喊「不要核酸，要自由」，後隨警方加大驅離力度，改喊「我要被封控，我要做核酸」反諷。

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由於當局仍堅持「動態清零」，連續第三年的高壓管控措施，新疆烏魯木齊火災事件發生後，民眾的怒火進一步被點燃，廣州、重慶、上海、北京、南京、武漢、成都等多地都有民眾或大學生站出來表達訴求。

驅離過程中，警方動手拉人，民眾高舉雙手反抗，並稱自己核酸檢測結果時效已過期，無法搭車回家。（記者陳政錄／攝影）

北京市27日除了有清華大學近千名學生，喊出「民主法治，表達自由」的口號，深夜在亮馬河水岸也出現人潮，民眾點起燭火、放置鮮花對疫情 中不幸的罹難者表達哀悼。

抗議一直持續到28日凌晨，警方驅散過程中，有民眾反嗆，「我們是羊群嗎，站在馬路旁也有錯」。（記者陳政錄／攝影）