北京民眾深夜上街抗議 反諷喊「我要被封控」
新疆烏魯木齊火災事件後，民眾的抗議聲浪正遍地開花，北京市民昨天深夜聚集在亮馬河，手持白紙表達抗議，一開始高喊「不要核酸，要自由」，後隨警方加大驅離力度，改喊「我要被封控，我要做核酸」反諷。
來源：YouTube
由於當局仍堅持「動態清零」，連續第三年的高壓管控措施，新疆烏魯木齊火災事件發生後，民眾的怒火進一步被點燃，廣州、重慶、上海、北京、南京、武漢、成都等多地都有民眾或大學生站出來表達訴求。
北京市27日除了有清華大學近千名學生，喊出「民主法治，表達自由」的口號，深夜在亮馬河水岸也出現人潮，民眾點起燭火、放置鮮花對疫情中不幸的罹難者表達哀悼。
後隨警方開始封路、增派警力驅離民眾，在亮馬河畔的民眾，一路走到一旁的京城大廈，以及亮馬橋地鐵站口表達訴求，多人手持白紙，代表對當局審查制度的不滿，並高喊「不要核酸，要自由」，雖過程中警方未採強硬抓捕手段，但也向民眾喊話「回家吧」、「回家看球」、「疫情期間不要聚集」，並用手拉人，企圖驅散人群，導致過程中出現零星口角衝突，後來民眾聚集在地鐵站旁，改喊「我要被封控，我要做核酸」反諷，整個抗議活動一直持續到至少28日凌晨3時許。
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