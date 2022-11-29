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北京民眾深夜上街抗議 反諷喊「我要被封控」

記者陳政錄／北京29日電
北京市民27日深夜聚集在亮馬河，手持白紙抗議，遭警方驅離。（記者陳政錄／攝影）
北京市民27日深夜聚集在亮馬河，手持白紙抗議，遭警方驅離。（記者陳政錄／攝影）

新疆烏魯木齊火災事件後，民眾的抗議聲浪正遍地開花，北京市民昨天深夜聚集在亮馬河，手持白紙表達抗議，一開始高喊「不要核酸，要自由」，後隨警方加大驅離力度，改喊「我要被封控，我要做核酸」反諷。

來源：YouTube

由於當局仍堅持「動態清零」，連續第三年的高壓管控措施，新疆烏魯木齊火災事件發生後，民眾的怒火進一步被點燃，廣州、重慶、上海、北京、南京、武漢、成都等多地都有民眾或大學生站出來表達訴求。

驅離過程中，警方動手拉人，民眾高舉雙手反抗，並稱自己核酸檢測結果時效已過期，無法...
驅離過程中，警方動手拉人，民眾高舉雙手反抗，並稱自己核酸檢測結果時效已過期，無法搭車回家。（記者陳政錄／攝影）

北京市27日除了有清華大學近千名學生，喊出「民主法治，表達自由」的口號，深夜在亮馬河水岸也出現人潮，民眾點起燭火、放置鮮花對疫情中不幸的罹難者表達哀悼。

抗議一直持續到28日凌晨，警方驅散過程中，有民眾反嗆，「我們是羊群嗎，站在馬路旁...
抗議一直持續到28日凌晨，警方驅散過程中，有民眾反嗆，「我們是羊群嗎，站在馬路旁也有錯」。（記者陳政錄／攝影）

後隨警方開始封路、增派警力驅離民眾，在亮馬河畔的民眾，一路走到一旁的京城大廈，以及亮馬橋地鐵站口表達訴求，多人手持白紙，代表對當局審查制度的不滿，並高喊「不要核酸，要自由」，雖過程中警方未採強硬抓捕手段，但也向民眾喊話「回家吧」、「回家看球」、「疫情期間不要聚集」，並用手拉人，企圖驅散人群，導致過程中出現零星口角衝突，後來民眾聚集在地鐵站旁，改喊「我要被封控，我要做核酸」反諷，整個抗議活動一直持續到至少28日凌晨3時許。

北京市朝陽區一個因疫情被封控，遭裝上鐵皮圍欄的商住兩用樓。（記者陳政錄／攝影）
北京市朝陽區一個因疫情被封控，遭裝上鐵皮圍欄的商住兩用樓。（記者陳政錄／攝影）

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