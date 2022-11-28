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白紙運動+疫情險峻 中國3大官媒2天連發7篇評論文章

記者陳言喬／即時報導
北京民眾27日晚舉起白紙悼念並聲援新疆火災死傷同胞。（歐新社）
北京民眾27日晚舉起白紙悼念並聲援新疆火災死傷同胞。（歐新社）

中國疫情嚴峻複雜，防控壓力前所未有，又有各地興起的「白紙運動」，三大中央官媒從28日到29日接連發出七篇評論文章，說明防疫的重要，但也為近來高漲的民怨紓壓，強調必須落實20條優化防疫工作，為民眾提供方便。

中國國家衛健委29日通報，11月287日0-24時，全中國共新增本土確診病例3561例（廣東1168例、北京957例、重慶209例、上海20例等）；新增本土無症狀感染者3萬4860例（重慶8583例、廣東7725例、北京3429例、上海158例等）。

新華時評28日發出「三個堅定不移是制勝法寶」、「盡最大努力為老百姓提供方便」、「方艙無小事」；29日再發出「精準免檢也是精準防控」等四篇文章。

人民日報仲音28日發出「科學精準，提高防疫工作的有效性」，29日發出「堅持第9版、落實20條」文章。

央視28日的快評是「以快制快，打贏常態化疫情防控攻堅戰」。

三大官媒文章都提到要堅持「以快制快」、「動態清零」等方針外，也強調要盡最大可能控制疫情波及範圍，減少疫情處置時間，減少因疫情給群眾生產生活帶來的不便；要堅決快速整治層層加碼、一刀切等問題，進一步糾正與第九版防控方案和20條優化措施不相符的做法。

微信公眾號「政知道」表示，近期，已有不少地方開始對防控工作，特別是社區疫情防控工作，做出新部署、提出新要求。

例如北京已提出，嚴禁採用硬質圍擋封堵消防通道、單元門、社區門，臨時管控時間原則上不超過24小時；嚴格把控全市涉及民生保障相關的商場超市涉疫處置工作，做到快封快解，原則上關閉一天後即重新開放，最多不超過三天；在近期疫情防控實際操作中，一些社區出現陽性後，封控措施精準限定於單元，且快封快解等。

疫情 北京 防疫

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