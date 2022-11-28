各省抗爭烽火？中國官員：疏導取代驅離 原則走向放寬

星期天傍晚，數十名上海警員到烏魯木齊中路增援。警方組成人牆擴大封鎖，圍住現場民眾。（聯合早報網）

中國近60所大學院校發生抗議事件、上海與北京 發生民眾自發抗爭，多家外媒都認為「中共 走入歷史轉折點」、「八九『六四』再現」。北京高層官員透露，中國確定將防疫措施逐步放寬，不會動用武警或武力驅離，把事件侷限在學生層面，不會讓「境外勢力」有可趁之機。

包括北大、清華、復旦、南京傳媒學院等51所院校，上周六周日，都發生大型抗爭事件。中共官員表示，首先，這些抗議，都是在校園內，主要訴求是：「自由、人權、尊嚴」；而希望的措施，則是「不要再做核酸」、「解除封校」。絕大多數學生是希望：「提早放寒假，讓學生回家」。

中共官員稱，對於學生的訴求，充分理解，也會儘量滿足學生訴求。但「大規模學生轉運」目前交由教育部門去商討，因為一個月前，內蒙古的大學生轉運出現嚴重問題，一些地方城市對於大城市大學生返家，也不願意接受，這還需要協調。

其次，中共把這次各地大學生的抗爭，定義侷限於「悼念烏魯木齊市火災死者」；而不是要求民主、要求自由或反對執政黨等「政治目的」。其次，是把學生、民眾的訴求，聚焦「放寬疫情 管控」。

而中共的做法，以上海為例，在烏魯木齊中路的大批警力，只是靜靜地排成人牆圍在民眾旁邊，沒有強力驅離，更不會動用大批武警使用武力。做法：是防止民眾更大規模聚集，尤其禁止民眾上街示威遊行，或跨城市串聯。他透露，這種做法，就是顯示，北京理解民眾封控三年的各種不滿，容許一部分學生和民眾以和平抗議的方式表達不滿。

另一方面，隨著中國病例的不斷增加與昇高，中國官方似乎不再掩飾各地實際陽性病例數字。過去那些「一天一百多例的情況不再。」

更重要的是，中國開始大面積查核酸公司，對核酸檢測造假、核酸公司不法行為，絕不容忍，這也顯示了民眾訴求中的：「只容易核酸產業鏈發達，百業蕭條」、「核酸產業鏈發達，疫情就不會消失」的批評。

他表示，中國官方公布的「防疫20條」充分說明未來的方向，是逐步、有序地放寬疫情管控，但又不會立即放棄「動態清零」，避免自己政策打臉的情況。但在操作的方式上，會做得更為細緻，儘量不影響民生。更警惕再發生，鐵條封門、焊死小區大門，造成火災死亡的慘劇。

至於，外媒所稱的「民運再起」，北京官員表示，那些外國敵對勢力可能估計錯誤，中國已不再是30多年前的中國，思路和做法都已經更為「現代化」。