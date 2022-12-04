我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

料理功夫／甜蜜滋味 冰糖蜜蓮藕

伊蓮小姐
淋上紅糖桂花的冰糖蓮藕
淋上紅糖桂花的冰糖蓮藕

20多年前妹夫在上海工作，回台的時候都會帶冰糖蜜蓮藕回來孝敬岳母，我們少食甜口的蓮藕，都吃鹹口的蓮藕料理居多，因此常常放到保存期限到期。直到弟弟陪老闆經常差旅中國，回家常常提起蜜蓮藕的滋味，甚至到餐廳有看見，一定加碼選蜜蓮藕當飯後甜點，興起我想做這道甜品，神奇的是我真的作出來了，而且博得弟弟好評，大有成就感。

材料：

蓮藕2節、糯米100克、黃米80克（或是小米）、冰糖50克、桂花釀適量、紅糖適量、清水2000毫升、竹籤數支。

蓮藕洗乾淨去皮，與其他配料備用。
蓮藕洗乾淨去皮，與其他配料備用。

作法：

1.找出比較直的蓮藕，洗淨蓮藕，去皮，一端切下當蓋子備用。

2.糯米、黃米泡水一個小時。

3.泡好的糯米、黃米慢慢塞入蓮藕孔隙當中，用筷子或竹籤輔助塞滿，切下的節頭放回，用牙籤固定。

塞好雙米的藕節。
塞好雙米的藕節。

4.取一玻璃器皿，把塞好糯米的藕節放入，加入清水、冰水放入電鍋。

塞好糯米的藕節放入玻璃器皿，加清水、冰塊放入電鍋。
塞好糯米的藕節放入玻璃器皿，加清水、冰塊放入電鍋。

5.外鍋加入2杯水蒸，開關跳起續燜半小時，把剩餘的糯米跟黃米加入蓮藕湯汁中煮，再放入2杯水蒸，開關跳起後續燜半小時再開鍋。

6.平底鍋倒入適量紅糖加入清水，接著放入桂花釀一起煮，收汁即可，可以決定淋上紅糖桂花釀與否。

蓮藕
蓮藕

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

小米

上一則

料理功夫／精緻素食2款

下一則

料理功夫／香橙蛋糕

延伸閱讀

料理功夫／雞肉咖哩佐薑黃南瓜飯

料理功夫／雞肉咖哩佐薑黃南瓜飯
料理功夫／紅燒荷包蛋

料理功夫／紅燒荷包蛋
料理功夫／冬日暖食 綜合火鍋

料理功夫／冬日暖食 綜合火鍋
料理功夫／爽口開胃 蝦仁櫛瓜沙拉

料理功夫／爽口開胃 蝦仁櫛瓜沙拉

熱門新聞

梁寶儀將瞄準亞裔女性市場的健康飲品，推入美國社會視野。（記者張心／攝影）

封面故事／移民二代創業 打造養生飲

2022-11-27 15:35
中國留學生劉陽以她和同學合夥開設瓷禧奶茶店的經歷，展示著90後新華商「彎道超車」傳統華商的巧勁與生機。（劉陽提供）

封面故事／90後新華商 彎道超車「洗版」傳統商業生態

2022-11-26 11:20
浦舒柔曾在法國接受糕點培訓，跟法國麵包師學習傳統正宗的可頌做法。(浦舒柔提供)

封面故事／疫情後創業 獨撐麵包店

2022-11-27 14:35
改房契名字前，贈與稅跟遺產稅必須三思。（本報資料照片）

地產投資／房契改名前 遺產與贈與稅必須三思

2022-11-27 02:20
經營自媒體的呂昂，在明州開創自己的一片天。(陳曼玲╱攝影)

封面故事／自媒體創業 助商家行銷

2022-11-27 12:32
2022卡達世足賽，首度引入女性裁判執法；包括現年34歲、家住費城的凱瑟琳·內斯比特。（歐新社）

世足賽／世足首見女裁判 她夢想成真

2022-11-27 02:26

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目