料理功夫／甜蜜滋味 冰糖蜜蓮藕

淋上紅糖桂花的冰糖蓮藕

20多年前妹夫在上海工作，回台的時候都會帶冰糖蜜蓮藕回來孝敬岳母，我們少食甜口的蓮藕，都吃鹹口的蓮藕料理居多，因此常常放到保存期限到期。直到弟弟陪老闆經常差旅中國，回家常常提起蜜蓮藕的滋味，甚至到餐廳有看見，一定加碼選蜜蓮藕當飯後甜點，興起我想做這道甜品，神奇的是我真的作出來了，而且博得弟弟好評，大有成就感。

材料：

蓮藕2節、糯米100克、黃米80克（或是小米 ）、冰糖50克、桂花釀適量、紅糖適量、清水2000毫升、竹籤數支。

蓮藕洗乾淨去皮，與其他配料備用。

作法：

1.找出比較直的蓮藕，洗淨蓮藕，去皮，一端切下當蓋子備用。

2.糯米、黃米泡水一個小時。

3.泡好的糯米、黃米慢慢塞入蓮藕孔隙當中，用筷子或竹籤輔助塞滿，切下的節頭放回，用牙籤固定。

塞好雙米的藕節。

4.取一玻璃器皿，把塞好糯米的藕節放入，加入清水、冰水放入電鍋。

塞好糯米的藕節放入玻璃器皿，加清水、冰塊放入電鍋。

5.外鍋加入2杯水蒸，開關跳起續燜半小時，把剩餘的糯米跟黃米加入蓮藕湯汁中煮，再放入2杯水蒸，開關跳起後續燜半小時再開鍋。

6.平底鍋倒入適量紅糖加入清水，接著放入桂花釀一起煮，收汁即可，可以決定淋上紅糖桂花釀與否。

蓮藕

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