料理功夫／紅燒荷包蛋

紅燒荷包蛋

當荷包蛋的油煎雞蛋 香氣與紅燒醬汁的清甜相遇，味蕾很容易被感動！

材料：

雞蛋6顆、薑2片、蔥1根、水1/2杯、醬油膏2大匙、米酒和糖各1/2大匙、麻油少量、蔥絲和辣椒絲各少許(綴飾用，可免)。

紅燒荷包蛋食材

作法：

1.將蔥切段備用。

2.取一不沾煎鍋熱鍋，再淋入油，立刻將蛋打入鍋內，以較小火將每顆蛋煎成兩面熟的荷包蛋，放入一只深盤內備用。

3.利用鍋內剩餘的油中火炒香薑片和蔥段。

4.加入水、醬油膏、米酒和糖，續以中火煮至滾。

5.將荷包蛋一個個滑入鍋中，蓋鍋蓋，轉小火紅燒5分鐘，紅燒期間將荷包蛋翻面一次。

6.淋入麻油，晃動鍋子使麻油和紅燒醬汁混和均勻，關爐火後即可盛盤。

7.盛盤後可撒少許的蔥絲和辣椒絲綴飾荷包蛋。

小叮嚀：

1.先熱不沾鍋，再淋入油，隨即快速打入蛋(熱鍋涼油)，且以較低溫 煎蛋可避免油爆現象。

2.若以不鏽鋼鍋或鑄鐵鍋煎荷包蛋，須等鍋子冒煙才打入蛋，如此才好將蛋翻面，以免破裂。

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