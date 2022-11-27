旅遊／西班牙塞維亞 發現美洲起點

西班牙廣場每一座橋的欄杆都鑲嵌藍白色的青花瓷。（圖片皆由作者提供）

到西班牙旅遊，很多人會把塞維亞（Seville）作為行程的首位，既是西班牙安達盧西亞自治區的首府，也是該國文化和歷史的閃亮明珠。塞維亞曾先後被西哥德人和摩爾人占領統治，因為地處重要的航線位置，在歐洲大航海時代開始時，西班牙艦隊和商船都以這裡為據點來往歐洲及美洲新大陸，締造繁華盛世，也留下讓人印象深刻的建築、文化、藝術，是一個充滿文藝氣息的城市。

塞維亞教堂 哥倫布長眠

世界文化遺產之一的塞維亞天主教堂（Seville Cathedral），是全球最大的哥德式天主教堂，也是世界第三大教堂，建築融合歌德和文藝復興的風格，探險家哥倫布的墓也在其中，供後人瞻仰。

塞維亞天主教堂是全球最大的哥德式天主教堂，教堂內外有許多莊嚴華麗的浮雕。（圖片皆由作者提供）

鉛打造的棺柩被高舉在靈台上，四名扶棺者是哥倫布探險時代的四位西班牙王朝國王：Castilla、Leon、Aragon、Navarra。教堂內外有許多莊嚴華麗的浮雕，最精采的是鑲金祭壇屏風，是全世界最大的祭壇屏風，費時80年才完工，上面有超過1000位聖經人物雕像，所用黃金都是從中南美洲運回。

四位西班牙國王為哥倫布棺槨抬棺。（圖片皆由作者提供） 教堂的鎮寶珍物─費時80年完工的鑲金屏風。（圖片皆由作者提供）

哥倫布是義大利 人，但他的探險出海卻是西班牙女王伊莎貝爾支持的；哥倫布在1492年-1503年期間四次揚帆遠航，由塞維亞出發，橫越大西洋，到達加勒比海，發現新大陸，從此以後西班牙帝國從中南美洲帶回大量的黃金白銀，也是由這個城市上岸。哥倫布是西班牙崛起的大功臣，西班牙很多城市都有他的雕像。

哥倫布紀念碑上的船是發現新大陸的旗艦，上面刻有女王伊莎貝爾的名字。頂端是獅子雕像是熱拿亞的標誌，表示哥倫布是義大利熱拿亞人。（圖片皆由作者提供）

西班牙廣場 鑲嵌青花磁

西班牙廣場（Plaza de Espana）是塞維亞的另外一個亮點，當地很多大城都有「西班牙廣場」，但是這個在1929年為美洲博覽會建造的廣場，哥德式建築混合摩爾風格，造型氣勢宏偉又細緻，令人流連。

半圓形寬闊的廣場，由三座建築物和環繞整座廣場的小河組成；迴廊由58個串連的馬蹄形拱門構成。每一座圓形拱門都代表西班牙的大小城市，精美的彩繪磁磚壁龕印有城市名，及該城的特殊歴史。

氣勢宏偉的西班牙廣場。（圖片皆由作者提供） 西班牙廣場迴廊由58個串連的拱門構成。（圖片皆由作者提供）

令人印象深刻的是橫跨河道的拱橋，每一座橋的欄杆都鑲嵌藍白色的青花瓷；廣埸點綴許多彩色磁磚拼貼的壁畫，每一幅畫都有一個西班牙故事。

西班牙廣場精美的彩繪磁磚。（圖片皆由作者提供）

來到塞維亞，絕對不要錯過看一場西班牙國舞─佛朗明哥歌舞秀。佛朗明哥舞起源於安達盧西亞的吉普賽人，他們將困苦流浪生活中的憂傷宣洩抒發於歌舞中，苦楚吶喊的悲歌中結合著吉他撥彈和拍掌響板的節拍。

舞者穿上華麗的浪花裙襬長裙，輕巧熟練的舞步及變化多端的手勢，有時旋轉身軀像一個陀螺，有時撩起裙擺搖曳，同時踢著鞋尖及鞋跟的鐵釘；美妙舞步加上清脆悅耳的節奏，舞出了西班牙佛朗明哥的靈魂。

安達盧西亞 美食 數不盡

安達盧西亞在西班牙的最南端，左邊是大西洋，右邊是地中海，除了傳統西班牙美食外，這邊的人對海鮮料理也很拿手。香酥炸魚取材於新鮮的鳯尾魚、銀魚、羊魚…外面裹上麵粉和香料，然後油炸至表面金黃色，外酥裡嫩、香脆可口。油炸角鯊是塞維亞和整個安達盧西亞的典型美食，切成小塊的嫩白魚肉混合香料醃製，是摩爾人留下的美味。在塞維亞必須嘗的在地美食還有墨魚肉丸，這是整個地區非常流行的小吃。

西班牙國寶-伊比利亞火腿。（圖片皆由作者提供）

塞維亞距離安達盧西亞的Huelva省僅有很短的車程，該地是生產真正伊比利火腿的四個地區之一。來自Huelva的伊比利火腿被認為是該國最美味的，到塞維亞一定要品嘗這款西班牙極品火腿。

塞維亞市區市區種滿橙樹，這些苦澀的橘子是摩爾人在10世紀從中東引進的，做成著名的橘子醬外銷，橘子的花朵可製作橙花油香料和潤膚乳。如果想在塞維亞嘗試異國美酒，那肯定是橙酒；用苦橘皮製成，撲鼻的橘皮香味，甜中帶苦，可以搭配美味的奶酪和西班牙國民小吃塔帕斯。

歌劇 「唐璜」有句描述風流男主角的歌詞：「他出生在塞維亞，一座有趣的城市，那裡出名的是橘子和女人—沒有見過這座城市的人真的很可憐」，我夢想有一天能再回塞維亞，細細品味這個城市。

恬雅幽靜的塞維亞市區。（圖片皆由作者提供）

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