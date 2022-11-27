旅遊補給站／大洋郵輪早鳥優惠 可省近5000元

大洋郵輪將在明年的航程中，提供早鳥旅客免費的落地旅遊行程。（Oceania Cruises提供）

以美味餐食和獨特航線聞名的大洋郵輪 （Oceania Cruises），將在明年的航程中提供早鳥旅客免費的落地旅遊行 程，讓旅客更能融入郵輪停泊地點的在地體驗。這項優惠預計可為每個遊客省下至少4600元的旅費。

這些免費旅行將涵蓋非洲、亞洲、澳洲 及中東等地區的15個郵輪停靠點。據大洋郵輪提供給Travel+ Leisure旅遊網站的訊息，這些優惠僅限於在2023年1月8日預約郵輪行程的旅客。免費落地行程中，包括了世界級的知名景觀，如印度的泰姬瑪哈陵、柬埔寨的吳哥窟、澳洲的藍山和祕魯的納斯卡線等。

大洋郵輪的總裁兼CEO豪爾薛爾曼（Howard Sherrman）表示，每個落地旅程將深入探索當地豐富的歷史、文化、自然和建築景觀，何況還有可能免費。

旅客在參加明年前往南非的郵輪之旅，可以在首都開普敦待三個晚上，拜訪當地知名酒莊，以及在私人的保護區親睹非洲五哥（Big Five，指大象、獅子、豹、犀牛及非洲大水牛）。

在前往東京的某些郵輪行程，可以多停留三個晚上，參觀7世紀的淺草寺、皇居，並從東京塔遠眺富士山。

針對美國的行程，大洋郵輪也提供最後可在舊金山停留2晚的選擇，包括走訪華埠、漁人碼頭、索薩利托的藝術社區。這項旅程僅限2023年6月20日出發，歷時24天的Aleutian Bridgeway郵輪。

大洋郵輪曾被Travel+Leisure的讀者票選為世界最佳的中型郵輪之旅，旗下擁有7艘郵輪，強調精緻的服務，船上有品酒、烹飪等課程，以及24小時管家服務。